1219-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (із 22:00) росіяни атакували 41-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.

Основний напрямок удару – прифронтові території Донецької та Харківської областей.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 8 – збито вогневими засобами ураження, 16 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 59%.

За минулі сім днів було збито 441 із 974 запущених по Україні БПЛА, ще 402 локаційно втрачені (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

961,3% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

128,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Ізраїлю виконав цілі 12-денної операції проти Ірану, заявив начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір, Управління розвідки Армії оборони Ізраїлю підтверджує, що шкода, завдана ядерній програмі, не є локальною, а має системний характер.

09:25 Адміністрація Дональда Трампа планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом після витоку даних про внутрішню оцінку, згідно з якою суботні бомбардування іранських ядерних об'єктів виявилися менш успішними, ніж стверджував президент, пише Axios. Рапорт "Оцінка бойових втрат" Агентства військової розвідки була розміщена у внутрішній урядовій системі обміну секретною інформацією CAPNET, яка використовується для комунікації між адміністрацією та Конгресом, пізно ввечері у понеділок, а вже наступного дня фрагменти звіту з’явилися у CNN та The New York Times.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 154 боєзіткнень. За уточненою інформацією, загарбники завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка Харківської області; Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове Донецької області; Малинівка, Ольгівське, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка, Таврійське Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальних дії загарбників в районах Верхньокам’янського та Григорівки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень, окупант намагався просуватись у напрямку Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко. На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку відбулося дві марні спроби ворога просунутися уперед на позиції наших підрозділів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 107 БпЛА, 111 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може мати територіальні амбіції, які виходять за межі України, що відповідає давнім оцінкам ISW про те, що Росія готується до майбутнього конфлікту з НАТО і створює умови для виправдання майбутньої агресії проти колишніх радянських республік, які не входять до НАТО.

• Державний секретар США Марко Рубіо правильно зазначив, що Росія не продемонструвала готовності просуватися вперед у мирних переговорах.

• Кремль продовжує використовувати агресивну риторику заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва, щоб підірвати підтримку Заходу для України.

• Російські чиновники навмисно поширюють нечітку риторику про «корінні причини» війни Росії проти України, щоб дати Кремлю можливість гнучко адаптувати свої вимоги на власний розсуд.

• За повідомленнями, Росія прискорює виробництво ракет за допомогою Білорусі та Китайської Народної Республіки, які допомагають їй ухилятися від санкцій.

• НАТО та західні чиновники підтвердили свою прихильність колективній обороні та безпеці, збільшенню витрат на оборону в умовах посилення російської агресії та наданню підтримки Україні.

• Європейські партнери України продовжують виділяти військову допомогу Україні та поглиблювати співпрацю з оборонною промисловою базою України.

• 24 червня українські сили, ймовірно, здійснили удар з великої відстані по російському військово-промисловому підприємству в Ростовській області.