1218-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6338 обстрілів, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3943 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Вовчанські Хутори, Артільне, Зибине Харківської області; Попів Яр Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Кам’янське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. На Сіверському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти вісім разів атакували в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Срібне, Богданівка, Новосергіївка, Єлизаветівка, Промінь, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Муравки, Мирнограду, Полтавки й Володимирівки. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Багатир, Зелене Поле, Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Малинівка – успіху не мав. Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог тричі атакував позиції Сил оборони. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 131 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки окупантів.

07:55 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,0% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

132,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

959,7% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

127,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:50 Первинна оцінка американської розвідки свідчить, що військові удари США по трьох іранських ядерних об'єктах минулих вихідних не знищили основних компонентів його ядерної програми, а, ймовірно відкинули її розвиток на кілька місяців. Президент США Дональд Трамп різко розкритикував CNN та New York Times, які оприлюднили цю інформацію.

07:45 Після авіаударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану зникли понад 400 кг потенційно збагаченого урану: в МАГАТЕ наполягають на термінових інспекціях для з’ясування ситуації.

07:40 Президент України Володимир Зеленський заявив в парламенті Нідерландів, що з 24 лютого 2022 року Росія застосувала 28 743 "Шахеди" по Україні.

07:35 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оцінив, що на сьогоднішній день Росія є найбільшою екзистенційною загрозою для членів НАТО і що Росія готується до тривалої війни з НАТО.

• Кремль продовжує зусилля з посилення бойової потужності Росії, створюючи умови для підпорядкування сил союзників Росії по Організації Договору про колективну безпеку російському військовому командуванню.

• Російські сили розширюють використання мотоциклів на лінії фронту в Україні – тактика, яку російські військові можуть використовувати в майбутніх війнах за межами України, можливо, включаючи операції проти країн НАТО.

• Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на планах НАТО інвестувати більше в свої оборонні можливості, зокрема в оборонну промислову базу України, відповідно до ініціативи президента США Дональда Трампа щодо збільшення частки Європи в колективній безпеці.

• Європейські партнери України під час саміту НАТО 24 червня виділили військову допомогу Україні та фінансову підтримку для виробництва дронів.

• Російські війська провели серію ударів дронами по Україні в ніч з 23 на 24 червня, в результаті яких постражлало понад 100 цивільних осіб.