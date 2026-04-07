Влада Ірану закликає молодь стати живим щитом для електростанцій.

Трамп погрожує розпочати масоване бомбардування іранських електростанцій і мостів.

 

 

В Ірані всіх «молодих людей, спортсменів, художників, студентів та їхніх викладачів» закликали вишикуватися живим ланцюгом навколо електростанцій. З такою заявою виступив секретар Вищої ради іранського уряду у справах молоді та підлітків Аліреза Рахімі. Про це повідомляє інформаційна агенція Associated Press.

 

«Електростанції, які є нашими національними активами та капіталом, незалежно від будь-яких уподобань чи політичних поглядів, належать майбутньому Ірану та іранській молоді», – заявив Рахімі.

 

Іранська влада й раніше закликала своїх громадян формувати живі щити навколо своїх ядерних об’єктів у періоди загострення відносин зі Заходом.

 

Нагадаємо, що в суботу, четвертого квітня, Трамп виставив Тегерану черговий 48-годинний ультиматум. Він погрожує «загнати в пекло» Іран, якщо той не погодиться на угоду і не відкриє Ормузьку протоку. «У вівторок (7 квітня, – ред.) в Ірані буде одночасно і “день електростанцій”, і “день мостів”. Нічого подібного ви ще не бачили!!! Відкрийте й***ну протоку, ви, божевільні виродки, або вам доведеться жити в пеклі – побачите самі! Хвала Аллаху», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

 

Це не перший ультиматум Трампа з аналогічними вимогами до Тегерана і з аналогічним таймінгом. У ніч на 22 березня президент США вже висував Ірану 48-годинний ультиматум. Тоді Трамп також вимагав зняти блокаду з Ормузької протоки і пообіцяв, що американські військовики почнуть удари по об'єктах іранської енергетики, якщо цього не відбудеться. Згодом Трамп кілька разів переносив дедлайн, посилаючись на нібито чинні перемовини з Іраном. Тегеран, своєю чергою, відкидав ультиматум і стверджував, що жодні перемовин зі США не ведуться.

07.04.2026

