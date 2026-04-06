Вашінґтон і Тегеран намагаються домовитися про тимчасове припинення вогню.

У вівторок спливає термін чергового ультиматуму Трампа.

 

 

Представники Сполучених Штатів та Ірану за участю групи регіональних посередників обговорюють умови евентуального припинення вогню терміном на 45 днів. Про це повідомляє видання Axios з покликом на свої джерела. Якби перемир’я вдалося укласти, то воно в результаті могло б призвести до закінчення війни.

 

Співрозмовники видання вважають, що шанси досягти домовленості в найближчі 48 годин невеликі. Проте, за їхніми словами, це остання спроба уникнути поважної ескалації війни.

 

Джерела видання стверджують, що в США та Ізраїлю є готовий план масованих ударів по іранських енергетичних об'єктах. У відповідь, як припускає видання, Іран завдаватиме ударів по енергетичних об'єктах країн Перської затоки.

 

В ролі посередників у перемовинах беруть участь Пакистан, Єгипет і Туреччина. Переговори також ведуться через листування спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі. За даними одного з джерел, за останні дні адміністрація Трампа передала Ірану кілька пропозицій, але наразі жодну з них Тегеран не прийняв.

 

Нагадаємо, що в суботу, четвертого квітня, Трамп виставив Тегерану черговий 48-годинний ультиматум. Він погрожує «загнати в пекло» Іран, якщо той не погодиться на угоду і не відкриє Ормузьку протоку. «У вівторок (7 квітня, – ред.) в Ірані буде одночасно і “день електростанцій”, і “день мостів”. Нічого подібного ви ще не бачили!!! Відкрийте й***ну протоку, ви, божевільні виродки, або вам доведеться жити в пеклі – побачите самі! Хвала Аллаху», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

 

Це не перший ультиматум Трампа з аналогічними вимогами до Тегерана й з аналогічним таймінгом. У ніч на 22 березня президент США вже висував Ірану 48-годинний ультиматум. Тоді Трамп також вимагав зняти блокаду з Ормузької протоки і пообіцяв, що американські військовики почнуть удари по об'єктах іранської енергетики, якщо цього не відбудеться. Згодом Трамп кілька разів переносив дедлайн, посилаючись на нібито чинні перемовини з Іраном. Тегеран, своєю чергою, відкидав ультиматум і стверджував, що жодні перемовин зі США не ведуться.

 

06.04.2026

