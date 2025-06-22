США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Для атаки були використані протибункерні бомби, їх доставили до місця бомбардувальники В-2.

 

 

Сполучені Штати таки долучилися до військової операції Ізраїлю проти Ірану. В ніч на неділю, 22 червня, американські літаки збомбардували три найважливіші об'єкти іранської ядерної програми. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву американського президента Дональда Трампа. Раптовий вступ США у конфлікт став для багатьох несподіванкою, адже досі голова Білого дому уникав прямих заяв про плани США.

 

«Ми успішно завершили атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Усі літаки перебувають за межами повітряного простору Ірану», – написав він у соцмережі Truth Social. За його словами, на головний об'єкт, Фордо, «було скинуто повне навантаження» бомб. Трамп підкреслив, що це історичний момент для США, Ізраїлю і всього світу. «Тепер Іран повинен погодитися на припинення війни», – додав він.

 

Виступаючи пізніше зі зверненням до нації, президент США сказав, що ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану знищені.

 

Для завдання ударів по ядерних об'єктах Ірану США задіяли шість бомбардувальників-стелсів В-2, які скинули 12 протибункерних авіабомб на заводи зі збагачення урану, повідомляє телеканал CNN з покликом на американського чиновника. Протибункерні авіаційні бомб GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator MOP) вагою 13,6 тонни є одним із найпотужніших неядерних боєприпасів в арсеналі ВПС США.

 

Крім того, атомні підводні човни, які дислокувалися за 640 км від Ірану, завдали ударів тридцятьма крилатими ракетами Tomahawk, які мають дальність дії 1,6 тис. км, по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані, зазначає телеканал.

 

Після успішно проведеної операції Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову. «Вітаю, президенте Трампе. Ваше сміливе рішення направити на ядерні об'єкти Ірану всю страхітливу і праведну міць Сполучених Штатів змінить історію», – заявив під час телефонату ізраїльський лідер.

 

22.06.2025

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