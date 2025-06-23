Без Ормузької протоки

Світ завдяки американцям взнав про іранські Фордо, Натанз та Ісфахан, росіяни порівняли це з тим, що роблять з українськими містами три роки. Огляд подій тижня в Україні.

Саміт тижня

Від зібрання поважних людей в канадському Кананаскісі чекали скандалу і він стався. Тепер вже цілком передбачуваний у власній непередбачуваності президент Сполучених Штатів після заяви, що G8 не треба було перетворювати на G7 виганяючи росіян, після його ж роздратування візитом французького колеги у Гренландію і небажанням зустрічатися з українським колегою, покинув провінцію Альберта, яка в Канаді, яку Трамп хоче зробити штатом країни, якій не пощастило обрати його президентом.

Трамп після того всього взяв на себе відчайдушне бажання помирити всіх і тому розбомбив Іран, який до того ефективно бомбив Ізраїль. Тепер виходить, що персів перемогли американці, а не Александр Македонський

Українці мають чути Бена Годжеса. Генерал колись був командувачем армії США в Європі і знає, що каже: «Більшість армій НАТО не можуть досягти українських стандартів з точки зору фактичної бойової ефективності».

Про могутність США трохи правди сказав Державний секретар США Марко Рубіо, який попросив Китайську Народну Республіку вплинути на Ісламську Республіку Іран, аби перси Ормузьку протоку не перекривали. Власне, це все що треба знати про могутність. А втекти з Кананаскісі то і Трамп може.





Громадянство тижня

«Цей законопроєкт передбачає право мати два та більше паспортів. І це дуже важливо для наших переселенців, які виїхали за кордон внаслідок збройної агресії. Шість мільйонів зараз за кордоном. Це закон якраз для них», - пояснив появу Закону про множинне громадянство заступник Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Руслан Горбенко (фракція «Слуга народу»).

Резонанс про те, що ідея з «множинним громадянством» трохи конфліктує з Конституцією, мав місце. Така собі Конституція України, де є стаття 4, яка каже, що «В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом». Якщо дуже захочеться поміняти конституцію, то можна було б провести референдум (під час війни то трудно), тому треба зробити просто і по дурному.

Кількість людей, які мать два і більше паспортів в Україні більш ніж достатня. Історія для посполитих, аби їм зробити атракцію – є. Конституція також є. Десь.

Генпрокурор тижня

11 років прокурорського стажу в різних регіонах країни, і «Моє завдання як генерального прокурора буде чітким і конкретним: тримати всіх у межах закону. Основну мету своєї діяльності на цій посаді я бачу такою: відновлення ролі прокуратури як головного координатора роботи всіх правоохоронних органів», - сказав новопризначений Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Вісім місяців Генпрокурора в Україні не було, але раптом з’явився. З того, що сказав Руслан Андрійович з трибуни Верховної Ради пасує згадати фрази «Забезпечення справедливості у кожній справі, невідворотність покарання, збір доказів для Міжнародного кримінального суду щодо злочинів Росії. Жоден злочин не уникне покарання. І я знаю, як це робити» і «Я не допущу незаконного тиску на прокурорів: ні кулуарно, ні публічно. Щодо мене особисто - я не гнусь та не ламаюсь. Забудьте про тиск та не витрачайте час».

Тепер сказане має бути підтверджене діями.



Міністр тижня

Члени кабінету міністрів зараз не є найцікавішими персонажами в політичному житті. Віце-прем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов став винятком, бо трохи задовго посидів за кордоном у «робочому відрядженні».

Довкола цього міністра весь тиждень говорили про то, що ним цікавиться НАБУ і повертатися він на історичну батьківщину буде тільки в кайданках. Потім притулили до Чернишова його безпосереднього шефа Шмигаля, і «інсайдери» переконували, що разом з Олексієм Михайловичем у небуття піде і Денис Анатолійович.

Чернишов повернувся в Україну з глибокої Європи. Шмигаль залишається прем’єром. Інтрига тримається на місці. Логіка існування міністерства національної єдності також.



