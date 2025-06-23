1216-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:45 Станом на 15:30 відомо про 8 загиблих внаслідок удару по будинку в Шевченківському районі Києва, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

15:10 Угорщина та Словаччина заблокують 18-й пакет санкцій проти РФ, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включно із Угорщиною і Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили це раніше".

14:35 У США пройшли акції протесту проти бомбардування Ірану, пише The New York Times. Зазначається, що ці протести не були такими велелюдними, як попередні демонстрації в день народження Трампа. Демонстрації, організовані в останню хвилину, зібрали сотні людей в деяких містах, в інших менше.

14:00 Зеленський прибув до Великої Британії, повідомив речник президента Сергій Никифоров. Зазначається, що під час візиту президент зустрінеться із королем Чарльзом III, британським прем'єр-міністром Кіром Стармером та спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом і лордом Джоном Макфолом.

13:25 В Україні відкрився офіс норвезької збройової компанії Kongsberg Defence & Aerospace, яка виробляє системи протиповітряної оборони NASAMS, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

12:50 Держсекретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не перекривати Ормузьку протоку, пише BBC. За словами Рубіо, Китай, який є найбільшим покупцем іранської нафти, може вплинути на ситуацію. Він наголосив, що закриття протоки боляче вдарить по всій світовій економіці – і передусім по тих, хто залежить від іранської нафти.

12:15 Країни НАТО домовилися про значне збільшення своїх оборонних витрат до 5% ВВП, пише DPA.

11:40 Зеленський анонсував додаткове фінансування від партнерів на виробництво дронів на оптоволокні та всіх типів дронів.

"Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони-розвідники знищувались максимально оперативно. Окремо говоритиму цього тижня з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по території РФ мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось".

11:05 Через несприятливі погодні умови (грози, сильний вітер) на ранок повністю або частково були знеструмлені 56 населених пунктів у п’яти областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 09:30 воно було на 3,3% нижчим, ніж попереднього робочого дня, у п’ятницю. Причина – встановлення ясної погоди у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

10:30 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 368 засобами повітряного нападу:

- 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ (до 160 із них – шахеди);

- 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянської обл. РФ;

- 5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська РФ.

Основний напрямок удару – місто Київ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника – 158 збито вогневими засобами, 196 локаційно втрачені:

- 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 96%;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 збито, ще 3 локаційно втрачені – 91%;

- 5 крилатих ракет Іскандер-К збито – 100%.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

За минулі сім днів було збито 629 із 1367 запущених по Україні БПЛА, ще 580 локаційно втрачені (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

320,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

131,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

957,2% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),

127,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Вночі Київська область зазнала чергової масованої повітряної атаки Росії. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей одна людина загинула та вісім поранено, пошкоджено приватні будинки, автомобілі, готель, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей загорілося три приватні будинки, ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджені.

В Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та три автомобілі.

У Бориспільському районі – пожежа у двох приватних будинках.

09:25 Дві людини загинули та ще десять поранені внаслідок російського удару "Ланцетом" по околиці села Сновської громади на Чернігівщині вчора пізно ввечері, повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

09:20 Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули 6 людей, ще 19 отримали поранення, повідомили у ДСНС. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. Пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував десять ракет та скинув 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6132 обстріли, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3416 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Нова Січ, Садки Сумської області; Приколотне Харківської області; Мирне Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 20 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 257 обстрілів, 8 із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі. На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив десять атак поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко, Багатир та Вільне Поле. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагалися йти вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоандріївки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 138 безпілотних літальних апаратів, 127 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія засудила нещодавні удари США по іранських ядерних об'єктах 22 червня на тлі повідомлень про те, що міністр закордонних справ Ірану зустрінеться з президентом Росії Путіним у Москві 23 червня.

• Можливе рішення Ірану закрити Ормузьку протоку спричинить значне зростання світових цін на нафту, що принесе Москві значну економічну та фінансову вигоду, оскільки це зупинить кількамісячне падіння доходів Росії від нафти і дозволить їй продовжувати фінансувати війну проти України в середньостроковій перспективі.

• Протягом весни та літа 2025 року російські війська продовжували переслідувати довгострокові оперативні цілі на полі бою в Україні і, ймовірно, залишатимуться відданими цим цілям у найближчі місяці.

• Посилені зусилля Росії з формування збройних сил, схоже, призводять до створення резервних сил, які Росія зможе використовувати в Україні або проти НАТО в майбутньому, незважаючи на поточні обмеження наступальних можливостей Росії в Україні.

• Кремль продовжує просувати риторику, спрямовану на підрив легітимності та суверенітету України, демонструючи свої непохитні наміри повністю знищити Україну.

• Кремлівські чиновники використовують російську систему освіти для індоктринації дітей міфом про роль Радянського Союзу у Другій світовій війні та створення централізованої державної ідеології, яка формуватиме покоління в Росії та окупованій Росією Україні, ймовірно, для виправдання тривалої війни в Україні та майбутнього військового конфлікту проти Заходу.