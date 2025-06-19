1213-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
320,6% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),
131,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),
953,9% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),
127,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
84,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),
33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.20.06.2000