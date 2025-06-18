1212-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

320,5% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

131,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

951,9% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

127,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 85%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито 537 із 1036 запущених по Україні БПЛА, ще 353 локаційно втрачені (разом – 86%).

09:30 Сенат США відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії щонайменше до липня, внаслідок загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона.

09:25 Ізраїль може відправити своїх коммандос на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо США відмовляться завдавати удару по об'єкту, пише Axios, виходячи із натяків прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і посла у Вашингтоні Єхіель Лейтер. Спецпідрозділи Ізраїлю вже проводили таку операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, група коммандос знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

09:20 Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, але поки що утримується від його реалізації, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми, пише The Wall Street Journal.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 40 авіаційних ударів, скинули 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів-камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 99 - з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лобанівка Харківської області; Новодарівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Новодарівка, Малинівка Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб та один пункт управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 29 боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 205 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 8 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандриголового і Карпівки. На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, противник два рази атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру. На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів атакував наші позиції у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку в напрямку Щербаків. На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 64 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 17 червня російські війська провели механізований наступ силами щонайменше в розмірі взводу в напрямку Торецька.

• Кремль, ймовірно, має на меті використати триваючий Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум для підтримки поточних зусиль з консолідації контролю над інформаційним простором та підготовки російського суспільства до тривалої війни, а також для просування кремлівської риторики серед західної аудиторії.

• Західні партнери України продовжують надавати Україні військову допомогу та оголошують нові пакети санкцій проти Росії.

• Кремль продовжує переслідувати критично налаштованих російських військових блогерів у рамках багаторічних зусиль з цензурування та контролю російського інформаційного простору.