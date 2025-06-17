1210-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Вранці російські війська вдарили по Конотопу Сумської області, є пошкодження у житловому кварталі, повідомив мера Конотопа Артем Семеніхін.

09:35 Вночі внаслідок масованих ударів Росії по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки та гуртожиток, обійшлося без постраждалих, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Внаслідок російського удару по Одесі загинула людина, 17 людей поранено, тривають пошуки ще однієї жінки, повідомив глава ОВА Олег Кіпер. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

09:25 Російські війська застосували по Києву 175 дронів та понад 15 крилатих ракет, щонайменше дві балістистичні, повідомив голова МВА Тимур Ткаченко.

09:20 Внаслідок нічної масованої атаки в Києві 14 людей загинули, 55 дістали поранення, Ще 5 не виходять на зв'язок. Російська балістична ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого зруйнований цілий під’їзд аж до підвалу, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зруйновано понад 40 квартир. Уламками БПЛА пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3226 дронів-камікадзе та здійснили 5481 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хотінь, Кияниця, Яблунівка Сумської області; Шахове Донецької області; Маліївка Дніпропетровської області; Малинівка, Ольгівське, Гуляйполе, Березове, Мала Токмачка, Кам’янське, Новоселівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, а також здійснив 225 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки й Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Греківка, Рідкодуб та Колодязі. На Сіверському напрямку в районі Григорівки противник один раз атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано 12 боєзіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Нестерянки. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойових броньованих машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 177 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 16 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих у бою солдатів, відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

• Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Кремль поширює наративи про обмін військовополоненими та загиблими у бою, щоб посіяти паніку в Україні та дискредитувати Україну в міжнародному співтоваристві.

• Використання Росією своїх запасів танків радянської епохи, схоже, сповільнюється, можливо, через перехід Росії до використання мотоциклів та всюдиходів на полі бою.

• Росія продовжує створювати умови для довгострокової стратегічної загрози США та їх західним союзникам навіть після закінчення війни Росії в Україні.

07:25 Президент США Дональд Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході. Відповідно, запланована на сьогодні зустріч з президентом України Зеленським скасована.