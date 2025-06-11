Сейм Польщі висловив довіру уряду Туска.

Прем’єр запросив вотум довіри після перемоги Кароля Навроцького на виборах президента.

Сейм – нижня палата парламенту Польщі – у середу, 11 червня, висловив довіру уряду прем'єр-міністра країни Дональда Туска. Про це повідомило Polskie Radio24. «За» проголосували 243 із 453 присутніх депутатів, ще 210 виступили проти, ніхто не утримався.

Питання довіри до Туска і його кабінету виникло після перемоги на президентських виборах кандидата від опозиції Кароля Навроцького. Тож Дональд Туск запросив у парламенту вотум довіри його кабінету.

«Мені необхідний був вотум довіри, тому що виник шум, метушня, спекуляції про те, чи втримається уряд. У таких умовах працювати важко. Я хотів не показати, який я сильний, а лише покласти край спекуляціям. Нам слід зробити набагато більше, щоб повернути симпатію виборців», – заявив Туск.

Перед голосуванням польський прем’єр виступив із годинною промовою у Сеймі. Він говорив, серед іншого, про міґрацію, внутрішню й зовнішню політику, зведення порахунків з попередніми урядами і, звісно, про відносини з Україною. Політик розповів, чого встиг досягнути його уряд за півтора року й визнав, що за нового президента працювати буде складно. Водночас він зазначив, що має «переконання, віру та впевненість» у тому, що нинішня коаліція має мандат на управління, і що сам він не знає слова «капітуляція».

Туск підкреслив, що хотів би продовжити роботу в уряді й сподівається на співпрацю з обраним президентом. План дій його кабінету міністрів за нового президента потребуватиме «єдності та мужності» трипартійної коаліції, і вотум довіри стане першим випробуванням, додав політик.