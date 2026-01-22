Вотум недовіри президентці Єврокомісії провалився у Європарламенті.

З ініціативою вотуму виступили французькі праві популісти, які протестують проти підписання торговельної угоди з Mercosur.

 

 

У Європарламенті зазнала поразки чергова спроба висловити вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. У четвер, 22 січня, 390 євродепутатів виступили проти ініціативи французьких правих популістів, підтримали її лише 165 членів законодавчого органу Євроунії. Про це повідомив часопис Der Spiegel. Таким чином, не було досягнуто необхідної для висловлення недовіри фон дер Ляєн більшості у дві третини голосів.

 

Голосування ініціювали 110 членів ультраправого альянсу «Патріоти за Європу», а також дві парламентські групи «Європейські консерватори та реформісти» та «Європа суверенних націй». Також під відповідною петицією підписалося троє членів Європарламенту від партії «Альтернатива для Німеччини».

 

Лідер французьких правих популістів Жордан Барделла (Jordan Bardella) та інші члени його групи «Патріоти за Європу» звинуватили президентку Єврокомісії в тому, що вона домоглася укладання масштабної торгівельної угоди Європейської Унії з  латиноамериканськими країнами, які входять до об'єднання Mercosur – Бразилією, Аргентиною, Уругваєм та Парагваєм. На їхню думку, Урсула фон дер Ляєн, «як і раніше, іґнорує думку європейських фермерів».

 

Урсула фон дер Ляєн не була присутня на обговоренні, як і головний ініціатор вотуму недовіри Барделла.

 

Це вже четверте невдале голосування щодо вотуму недовіри Урсулі фон дер Ляєн у поточному скликанні Європарламенту. На початку жовтня провалилися два вотуми недовіри президентці Єврокомісії: один із них з ініціативи Лівої фракції, інший – за клопотанням ультраправих депутатів з фракції «Патріоти за Європу». У попередньому клопотанні, поданому правими популістами, критикувалася, серед іншого, політика у сфері захисту клімату та міґраційна політика. Крім того, праві депутати звинуватили фон дер Ляєн у недостатній прозорості її дій та цензурі. Ліва фракція розкритикувала президентку ЄК за «катастрофічну митну угоду» з президентом США Дональдом Трампом.

22.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ukrainian Live Classic: життя української музики
Проєкт Львівського органного залу Ukrainian Live Classic оголошує про нову амбітну мету в 2026 році – публікацію у мобільному застосунку та онлайн платформі 10 нових симфоній сучасних українських композиторів.
20.01.26 | | Штука
Специфічна розколяда
Юрко ТИМЧУК
Вертепи зі звіздами, ангелами і царями-дароносцями пішли, вертеп з чортами й іродами залишився. Огляд подій тижня в Україні.
20.01.26 | | Україна
Критика (не) практичного розуму
Тарас Возняк
Глибинні сенси мистецьких практик Андрія Сагайдаковського, мистця на одвічному шляху до «внутрішнього» речей
19.01.26 | | Дискурси
Спроба автопортрету
Кость Присяжний
З додатком бібліографії основних творчих праць Кості Присяжного та його замальовок.
18.01.26 | | Минуле
Колажування як у-відсутнення
Соломія Ткачук
«Shum art gallery» запрошує відвідати експозицію, присвячену колажному та аплікаційному мистецтву. Серед представленого – твори Звіринського, подружжів Сельських та Лободів, Остафійчука, Парути, Романишина та інших.
18.01.26 | | Штука
Чужа медаль
Віталій Портников
Людина, яка шукає орденів і медалей, програє політику, зацикленому на посиленні власних можливостей: втрачається відчуття реальності.
18.01.26 | | Дискурси
Пам’яті Зенка Горбача (06.02.1960–18.01.2021)
Оксана Бойко
Архітектора-реставратора в Інституті Укрзахідпроектреставрація. Зенко був інтелектуалом, вмів жартувати і мав прекрасний голос. А що ще потрібно товариству...
18.01.26 | | Минуле
Мистецька програма у Львові
Jam Factory Art Center запрошує до участі в програмі мисткинь і митців зі сфери перформансу, драматургії, театру, візуального мистецтва, музики, танцю, які зацікавлені у тривалій співпраці з колегами у форматі перформативного колективу.
17.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.