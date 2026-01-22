Вотум недовіри президентці Єврокомісії провалився у Європарламенті.

З ініціативою вотуму виступили французькі праві популісти, які протестують проти підписання торговельної угоди з Mercosur.

У Європарламенті зазнала поразки чергова спроба висловити вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. У четвер, 22 січня, 390 євродепутатів виступили проти ініціативи французьких правих популістів, підтримали її лише 165 членів законодавчого органу Євроунії. Про це повідомив часопис Der Spiegel. Таким чином, не було досягнуто необхідної для висловлення недовіри фон дер Ляєн більшості у дві третини голосів.

Голосування ініціювали 110 членів ультраправого альянсу «Патріоти за Європу», а також дві парламентські групи «Європейські консерватори та реформісти» та «Європа суверенних націй». Також під відповідною петицією підписалося троє членів Європарламенту від партії «Альтернатива для Німеччини».

Лідер французьких правих популістів Жордан Барделла (Jordan Bardella) та інші члени його групи «Патріоти за Європу» звинуватили президентку Єврокомісії в тому, що вона домоглася укладання масштабної торгівельної угоди Європейської Унії з латиноамериканськими країнами, які входять до об'єднання Mercosur – Бразилією, Аргентиною, Уругваєм та Парагваєм. На їхню думку, Урсула фон дер Ляєн, «як і раніше, іґнорує думку європейських фермерів».

Урсула фон дер Ляєн не була присутня на обговоренні, як і головний ініціатор вотуму недовіри Барделла.

Це вже четверте невдале голосування щодо вотуму недовіри Урсулі фон дер Ляєн у поточному скликанні Європарламенту. На початку жовтня провалилися два вотуми недовіри президентці Єврокомісії: один із них з ініціативи Лівої фракції, інший – за клопотанням ультраправих депутатів з фракції «Патріоти за Європу». У попередньому клопотанні, поданому правими популістами, критикувалася, серед іншого, політика у сфері захисту клімату та міґраційна політика. Крім того, праві депутати звинуватили фон дер Ляєн у недостатній прозорості її дій та цензурі. Ліва фракція розкритикувала президентку ЄК за «катастрофічну митну угоду» з президентом США Дональдом Трампом.