1203-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:55 Сирію повністю підключать до платіжної системи SWIFT після 14 років санкцій, повідомив голова Центрального банку Сирії Абдулкадер Хусріє.

10:20 Вночі (із 20:00) противник атакував 322 засобами повітряного нападу:

- 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ;

- 2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. РФ;

- 5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. РФ.

Основний напрямок удару – місто Київ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника: 220 збито вогневими засобами, 64 локаційно втрачені:

- 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 88%;

- 2 балістичні ракети KN-23 – 100%;

- 5 крилатих ракет Іскандер-К – 100%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.

За минулі сім днів було збито 869 із 1670 запущених по Україні БПЛА, ще 585 локаційно втрачені (разом – 85%).

10:15 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання у Chatham House в Лондоні, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для НАТО починають зростати", погодився, що, на його думку, "це констатація факту ":

"Навіть поки війна проти України триває, росіяни все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання".

10:10 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що політична обіцянка лідерів країн НАТО в майбутньому прийняти до свого складу Україну залишається в силі, навіть якщо ця позиція не буде озвучена у фінальному комюніке за підсумками саміту, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

319,5% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

131,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

940,7% артилерійських систем (з них 8,8% за минулий тиждень),

126,8% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

84,1% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 У Харкові зросла кількість жертв російського удару 7 червня – тіло загиблої людини виявили під завалами підприємства, тож та російська атака забрала життя вже 3 людей, під завалами можуть перебувати ще п'ять, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

09:40 Вночі росіяни атакували Одесу і влучили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки: двоє людей загинуло, поранено 9 людей, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Пошкоджено адміністративну частину пологового будинку, пацієнти та персонал встигли евакуюватися; пошкоджено й адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги та карети швидкої допомоги.

09:35 Вночі масована повітряна атака на Київщину із застосуванням безпілотників та ракет тривала від 22:22 вечора до 5:11 ранку. Наслідки фіксуються у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області: пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі, повідомив начальник КОВА Микола Калашник.

09:25 Внаслідок нічної атаки на Київ у семи районах міста зафіксовано щонайменше четверо постраждалих і численні пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Шевченківському районі: одна людина постраждала; зафіксовано пожежу в одному житловому будинку і пошкодження іншого, займання автомобілів, нежитлових приміщень та бізнес-центру.

В Оболонському районі: один постраждалий; пожежа в приміщенні аптеки; уламки дрона впали на територію однієї зі шкіл; зруйновано два поверхи житлового будинку, пошкоджено ще один; пожежа в нежитловій будівлі; займання в офісній будівлі; пожежа в складських приміщеннях; падіння уламків на відкритій місцевості.

У Дарницькому районі: один постраждалий; займання у житловому будинку; пожежа в нежитловій будівлі; пошкоджено гаражний кооператив; пожежа в складських приміщеннях; пожежа в лісосмузі.

У Голосіївському районі: руйнування в бізнес-центрі; падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

У Деснянському районі: займання автомобіля через падіння уламків збитого дрона.

У Соломʼянському районі: пожежа в багатоповерхівці внаслідок падіння уламків дрона на дах будівлі.

У Подільському районі – пошкоджено нежитлові приміщення.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетного удару 22 ракетами та 65 авіаударів, зокрема скинув 100 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6153 обстріли, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3391 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Костянтинівка, Козача Лопань, Варварівка Харківської області; Разіне, Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Полтавка, Попів Яр, Новоекономічне, Запоріжжя, Новопіль, Воскресенка Донецької області; Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївка, Кам’янське, Мала Токмачка Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири артилерійські системи та пункт управління російських загарбників. На Харківському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Надії та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки. На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну атаку на позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Григорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень у районах Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя. Сили оборони успішно відбили три ворожі спроби просунутися уперед на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Малинівка. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог п’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 38 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 217 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 960 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, дев’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 293 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 107 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, а також одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська нещодавно просунулися до адміністративного кордону Дніпропетровщини і Донеччиниь, а представники Кремля продовжують демонструвати, що Росія має ширші територіальні амбіції в Україні, які виходять за межі Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і Криму.

• Кремль, схоже, використовує перспективу двосторонніх переговорів із США про контроль над озброєннями, щоб домогтися від США попередніх поступок щодо війни в Україні.

• Західні чиновники з питань безпеки продовжують оцінювати, що Росія готується до тривалої конфронтації з НАТО.

• Російські війська провели найбільший комбінований ракетний і безпілотний удар за всю війну в ніч з 8 на 9 червня.

• Українські війська продовжують проводити безпілотні удари по російських військових і оборонних промислових об'єктах, які беруть участь у російських ударах безпілотників і ракет великої дальності по Україні.

• 9 червня Україна і Росія провели перший раунд обміну військовополоненими, про який сторони домовилися під час останніх двосторонніх переговорів у Стамбулі 2 червня, хоча російські чиновники продовжували безпідставно звинувачувати Україну в тому, що вона не репатріює тіла загиблих у бою солдатів.