1200-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

319,1% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

131,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

936,6% артилерійських систем (з них 10,5% за минулий тиждень),

126,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

84,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

30,8% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 Сьогодні о 4:15 ранку рятувальники під час розбору завалів виявили тіло другої жертви вчорашньої російської атаки на Луцьк, повідомив мер міста Ігор Поліщук. У місті оголошено сьогодні День жалоби.

09:40 Сі Цзіньпін погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів з Китаю до Сполучених Штатів, заявив президент США Дональд Трамп.

09:30 Вночі Дніпропетровська область зазнала комбінованої атаки з боку російських військ, внаслідок якої в Дніпрі постраждали двоє жінок, пошкоджені підприємство, навчальний заклад, багатоповерхівки, десятки гаражів та авто, в Павлограді знищено 9 авто, пошкоджено житло та підприємство, у Нікополі пошкоджено дев’ятиповерхівку, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сили ППО збили 6 російських ракет та 27 БпЛА.

09:20 Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни, за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Вбито трьох людей, постраждала 21 людина, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка, зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 47 ракет, а також 57 авіаударів, зокрема скинув 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5866 обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3505 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Климентове, Угроїди Сумської області; Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Кам’янське, Оріхів, Новоандріївка, Білогір’я Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські системи, один пункт управління, два склади боєприпасів, а також три інші важливі об’єкти ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів та в бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Твердохлібове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Греківка, Колодязі й у напрямках Новосергіївки, Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва. На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Курдюмівки, Часового Яру та у бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Диліївка, Клебан-Бик, Торецьк та у бік Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки і Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Котлярівка, Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря. Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки та в бік Полтавки на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку, у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки, загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників. На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитися до позицій наших захисників. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 39 атак противника. Ворог здійснив 161 артилерійський обстріл, з них чотири — із реактивних систем залпового вогню. Також завдав сім авіаційних ударів, під час яких скинув 15 керованих авіабомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 52 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, вертоліт, 300 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 37 ракет, 166 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Український високопосадовець повідомив, що російські військові мають намір до кінця 2026 року захопити половину України. З огляду на поточні наступальні можливості Росії та припускаючи, що західна допомога Україні продовжуватиме надходити, російські війська навряд чи зможуть досягти таких значних успіхів у такий короткий термін.

• Заявлені цілі російського військового командування на 2026 рік виходять далеко за межі офіційних територіальних вимог Росії і спрямовані на захоплення значної частини центральної України та більшої частини південної і східної України.

• Заявлені плани військової кампанії Росії на 2025 і 2026 роки відповідають давнім територіальним цілям Росії та останнім заявам прокремлівських голосів в інформаційному просторі.

• Російська армія, ймовірно, не зможе досягти своїх заявлених цілей на 2026 рік, зважаючи на значні втрати особового складу та матеріальних засобів, яких зазнали російські війська за останні три роки війни, а також на нездатність російських військ здійснювати оперативні маневри на полі бою. Теорія перемоги Путіна залежить від підтримки України західним альянсом, відмова від якої є необхідною умовою для досягнення такого масштабу просування.

• Вночі з 5 на 6 червня російські війська провели другу за масштабами серію ракетних і безпілотних ударів за час війни.

• Вночі з 5 на 6 червня українські війська провели серію безпілотних ударів по російських військових об'єктах, аеродромах і об'єктах оборонної промислової бази.

• Центральний банк Росії вперше з вересня 2022 року знизив ключову процентну ставку, ймовірно, передчасно через посилення тиску Кремля з метою продемонструвати економічну стабільність.