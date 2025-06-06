1199-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Російські війська минулої ночі атакували Чернігів безпілотниками типу "Герань-2" і балістикою – крилата ракета та "Іскандер-М", зафіксовано 14 вибухів, четверо людей дістали поранень, місто залишилось без електрики, повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури.

10:15 Росія вночі під час комбінованого удару по Україні запустила 407 безпілотників, 6 балістичних і 38 крилатих ракет, повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Сили ППО збили до 30 ракет і до 200 безпілотників. Росіяни атакували здебільшого з північних регіонів і вся маса безпілотників йшла сьогодні "повзучим наступом" до західних регіонів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

318,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

130,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

934,6% артилерійських систем (з них 10,4% за минулий тиждень),

126,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

83,9% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

30,8% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Росія під час нічної масованої атаки на Україну вбила трьох осіб, ще 40 людей постраждали, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Залинули троє рятувальників ДСНС в Києві, які працювали під обстрілами, ще дев'ять бійців ДСНС постраждали, деякі з них у важкому стані.

09:50 Вночі російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши 6 ракет та 15 дронів, внаслідок атаки частково зруйновано житловий будинок, п’ятеро людей постраждали, повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

09:45 Російський обстріл завдав пошкоджень залізничній колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку курсуватиме резервним маршрутом через Фастів, повідомили в "Укрзалізниці".

09:40 Вночі російські війська завдали удару по Хмельницькій області, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, паркан та автомобілі, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрин. Обійшлося без травмованих.

09:35 В Тернополі внаслідок нічної російської комбінованої атаки крилатими ракетами «Калібр» та БпЛА типу «Шахед» постраждало 10 людей, з них 5 рятувальників, повідомив начальник Тернопільської ОВА Вячеслав Негода. Постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями.

09:30 На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих, повідомив голова ОВА Володимир Когут. У Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню, зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

09:25 У Києві внаслідок нічної російської атаки загинуло чотири людини та 20 постраждалих, повідомив мер міста Віталій Кличко. Внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження у щонайменше шести районах міста.

У Соломʼянському районі – пожежа у металевому ангарі на площі близько 500 м² та на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків збитих цілей щонайменше у трьох локаціях, Пошкоджено два автомобілі.

У Голосіївському районі – пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти, частини збитих цілей впали поблизу АЗС, пошкодивши автомобіль.

У Деснянському районі виявлено уламки збитого БпЛА на відкритій території.

У Шевченківський район – займання у нежитловій зоні.

У Дніпровському районі – значні пошкодження автозаправної станції.

Зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Пошкоджено колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без електропостачання понад 2 тис. помешкань на Лівому березі

09:20 Вночі росіяни атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, сили оборони збили вночі три ракети на Львівщині, але у Дрогобицькому районі пошкоджено промисловий обʼєкт, є проблеми з роботою ліній електропередач, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 53 авіаудари, зокрема скинув 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5955 обстрілів, з них 84 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад 3500 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди Сумської області; Охрімівка, Артільне Харківської області; Яблунівка, Сухий Яр, Покровськ, Удачне, Муравка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; місто Херсон, Веселе, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки. На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 атак агресора у районах населених Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Шевченко Перше, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки та поблизу Новозлатополя. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони у поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 16 атак противника. Також загарбник здійснив 197 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню; завдав 10 авіаційних ударів, під час яких скинув 22 керованих авіабомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, три засоби ППО, 174 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної техніки та три оперативно-тактичні ракетні комплекси окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російські війська щодня втрачають в середньому 1140 бійців і зазнають непропорційно високих втрат особового складу за незначні територіальні здобутки.

• Кремль продовжує намагатися створити хибне враження, що Росія готова вести добросовісні переговори з метою припинення війни в Україні, незважаючи на неодноразові відмови Росії піти на будь-які поступки.

• Союзники та партнери України під час засідання Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн) 4 та 5 червня продовжували надавати військову допомогу Україні.

• Міністр оборони України Рустем Умеров 5 червня оголосив про запуск нової ініціативи щодо спільного виробництва української зброї в державах Рамштайну для постачання зброї українській армії та збільшення промислового потенціалу держав Рамштайну.

• Північна Корея під час візиту секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї 4 червня.підтвердила свою підтримку військових дій Росії в Україні

• Російська влада вжила жорстких заходів щодо видання, яке раніше висувало припущення про кілька змін у російському командуванні.