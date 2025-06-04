1197-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:00 Велика Британія інвестує 472 мільйони доларів, щоб збільшити поставки безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році, повідомили у британському міністерстві оборони.

13:25 Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що санкції, які обговорили в Сенаті, "дуже ефективні" й мають бути скоординовані з партнерами ЄС.

12:50 Трамп офіційно підвищив мита на імпорт сталі, алюмінію та їх похідних – із 25% до 50%, повідомляється на сайті Білого дому.

12:15 Міністр оборони США Піт Геґсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", пише AP з посиланням на джерела. Зазначається, що це вперше міністр оборони США не буде присутній на засіданні з моменту створення формату.

11:40 У Європейському Союзі почали розробку плану повернення українців додому після завершення війни, оскільки хаотичний масовий від’їзд може створити тиск як на саму Україну, так і на європейські економіки, які адаптували значну кількість людей. Йдеться про створення «центрів єдності» в країнах ЄС – вони мають допомагати українцям з консультаціями, мовними курсами та питаннями працевлаштування як у Європі, так і в Україні. Перші такі хаби з’являться в Німеччині та Іспанії. Нині в ЄС проживає близько 4,3 млн громадян України, більшість з яких знайшли прихисток у Польщі, Німеччині та Чехії.

11:05 Через несприятливі погодні умови (сильні зливи, грози, пориви вітру) на ранок повністю або частково був знеструмлений 181 населений пункт у шести областях, повідомили в "Укренерго".

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в "Укренерго". Станом на 09:30 його рівень був на 3,6% вищим, ніж у цей же час вчора. Це зумовлено хмарною погодою у кількох областях, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

10:40 Вночі (із 22:40) росіяни атакували 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму;

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 збито вогневими засобами ураження, 25 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 64%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито 399 із 1046 запущених по Україні БПЛА, ще 355 локаційно втрачені (разом – 72%).

10:10 Швейцарія приєдналася до 17-го пакета санкцій проти Росії, який Європейський Союз ухвалив у травні. Під санкціями опинились 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Їхні активи заморозять, а також заборонять в'їзд до Швейцарії й транзитний проїзд через неї. Окрім цього, під обмеження потрапили 189 суден з третіх країн. Це переважно танкери, які є частиною російського тіньового флоту. Швейцарія також посилила контроль над експортом для 31 компанії, зокрема з третіх країн, що не входять до Європейського Союзу.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

318,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

130,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

931,9% артилерійських систем (з них 10,5% за минулий тиждень),

125,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

83,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

30,8% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі росіяни атакували Лебединську громаду Сумської області, є влучання 12 БпЛА, повідомили в ОДА. Безпілотники влучили по заводу із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено близько 10 приватних будинків.

09:25 Полковник Вадим "Борсук" Сухаревський, який майже рік очолював Сили безпілотних систем, подякував своїй команді та зазначив, що на цьому етапі бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом:

"Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі. Моя мета – Перемога. І я вірю, що СБС як інноваційна бойова структура має всі передумови стати системою, що формує нову парадигму війни – і для України, і для світу. Фундамент закладено правильно".

09:20 Президент України Володимир Зеленський вчора призначив Михайла Драпатого командувачем Об’єднаних сил Збройних Сил України, Олега Апостола – командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України, звільнивши Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ, Ігоря Скибюка – з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, Вадима Сухаревського – з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й 101 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 6111 обстрілів, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3669 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Великий Прикіл Сумської області; Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Мирне, Сухий Яр, Новомихайлівка, Комар, Федорівка Донецької області; Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, вісім артилерійських засобів, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, а також один ворожий склад боєприпасів. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ятнадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернещини, Карпівки, Нового Миру. На Сіверському напрямку агресор атакував у бік населеного пункту Григорівка. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив шістнадцять атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили п’ятдесят п’ять атак агресора в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили тридцять два ворожі штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в бік Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Оріхівському напрямку, поблизу Степового та Щербаків, загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. На Курському напрямку відбулося двадцять шість боєзіткнень. Ворог завдав 231 артилерійського обстрілу, з них один – із реактивної системи залпового вогню, здійснив сімнадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані авіаційні бомби. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 176 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Представники Кремля публічно визнали, що Росія прагне «повного знищення» України, що свідчить про незацікавленість Москви в добросовісних мирних переговорах і швидкому вирішенні війни.

• 3 червня Україна втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завдала удару по Керченському мосту. Служба безпеки України повідомила, що агенти СБУ підірвали підводні опорні стовпи Керченського мосту, заклавши еквівалент 1100 кілограмів тротилу о 04:44 3 червня. СБУ повідомила, що планування та виконання операції зайняло кілька місяців, і заявила, що це вже втретє Україна проводить операцію з атакою на міст. СБУ повідомила, що структурна цілісність мосту перебуває в критичному стані. СБУ опублікувала зображення мосту, яке свідчить про те, що вибух не пошкодив проїжджої частини, хоча сила вибуху викинула елементи конструкції на проїжджу частину. Відео з геолокацією, опубліковане 3 червня, показує вибух біля основи Керченського мосту. Російські опозиційні ЗМІ Sota і Astra та російські військові блогери поширили відео, яке вказує на те, що Україна здійснила удар морським безпілотником по мосту близько 15:00 3 червня, хоча незрозуміло, чи завдав удар шкоди конструкції. Речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що пошкодження Керченського мосту підриває здатність Росії поповнювати запаси російських підрозділів і об'єктів у Криму. Російські джерела стверджували, що влада тимчасово зупинила рух по мосту, але пізніше заявила, що рух відновлено.

• Західні чиновники й аналітики відкритих джерел продовжують уточнювати бойові втрати після серії ударів українських безпілотниками (операція «Павутина») 1 червня. 2 червня речник Військово-повітряних сил України полковник Юрій Ігнат повідомив «Українській правді», що за оцінками українських офіційних осіб, до ударів України по російських авіабазах 1 червня було боєздатними приблизно 10–12 з 19 російських бомбардувальників Ту-160 і 36 з 57 бомбардувальників Ту-95. 2 червня агентство Bloomberg повідомило, що, за словами високопоставленого західного чиновника, під час удару 1 червня українські спецслужби, ймовірно, знищили або пошкодили щонайменше сім бомбардувальників Ту-95 і чотири бомбардувальники Ту-22. Bloomberg також оцінило, що Росії, ймовірно, буде важко відремонтувати та замінити літаки, пошкоджені під час удару 1 червня, оскільки її стратегічний авіаційний флот залежить від критично важливих західних компонентів, які Росія не змогла придбати через західні санкції. 3 червня газета The New York Times (NYT) повідомила, що західні чиновники та військові аналітики оцінили, що українські спецслужби, ймовірно, знищили або пошкодили шість бомбардувальників Ту-95, чотири бомбардувальники Ту-22М та один літак раннього попередження й управління А-50, а також що українські спецслужби, ймовірно, знищили або серйозно пошкодили до 20 російських стратегічних літаків під час удару. Українська OSINT-організація Frontelligence Insight 3 червня оцінила, що супутникові знімки та аналіз відкритих джерел вказують на те, що українські спецслужби, ймовірно, знищили або пошкодили 11 бомбардувальників різних типів і один транспортний літак Ан-12. Frontelligence зазначила, що загальнодоступні супутникові знімки ще не підтверджують повідомлення про те, що українські спецслужби знищили або пошкодили понад 20 бомбардувальників. Український військовий спостерігач Tatarigami та журналісти Telegraph і Insider 3 червня заявили, що українські спецслужби поділилися відео, на якому українські дрони атакують щонайменше два літаки раннього попередження та управління А-50, і що Україна може незабаром оприлюднити це відео. На момент підготовки цього звіту ISW не спостерігав публікації відео, але продовжуватиме стежити за додатковою інформацією.

• Росія продовжує виробляти та накопичувати ракети та безпілотники для ударів по Україні, демонструючи незмінну рішучість виграти війну військовими засобами. Українське видання NV 3 червня з посиланням на ГУР повідомило, що станом на середину травня 2025 року російські війська накопичили понад 13 000 балістичних, крилатих та інших ракет, зокрема: майже 600 балістичних ракет «Іскандер-М», понад 100 гіперзвукових балістичних ракет «Кінжал», майже 300 крилатих ракет «Х-101», понад 400 крилатих ракет «Калібр», до 300 крилатих ракет «Х-22/32», близько 700 крилатих ракет «Онікс» і протикорабельних ракет «Циркон», близько 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва та близько 11 000 ракет протиповітряної оборони С-300/400. ГУР також оцінило, що Росія може виробляти приблизно 150–200 ракет на місяць, у тому числі: 60–70 «Іскандер-М», 10–15 «Кинжалів», 20–30 «Х-101», 25–30 «Калібрів», до 10 «Х-32» та 20–30 ракет «Онікс» і «Циркон» загалом. Ігнат повідомив «Українській правді», що удари 1 червня не знищили всі стратегічні бомбардувальники Росії і що Росія зберігає здатність завдавати удари по Україні ракетами, запущеними зі стратегічних бомбардувальників. Ігнат зазначив, що приблизно половина всіх російських безпілотників дальнього радіусу дії, запущених проти України, є приманками, а інша половина – справжніми безпілотниками Shahed. Дрони Shahed вже давно домінують у російських ударних комплексах, а російські сили останнім часом використовують більше балістичних ракет наземного базування, ніж крилатих ракет повітряного базування. ISW продовжує оцінювати, що зусилля Росії щодо збільшення внутрішнього виробництва дронів і ракет та постійна адаптація ударних комплексів, ймовірно, є частиною більш широких зусиль з підготовки до тривалої війни в Україні та, можливо, майбутньої війни проти НАТО.

• 3 червня президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умеров оголосили про низку змін у військовому командуванні України.