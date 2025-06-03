1196-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

318,4% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

130,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

929,0% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

125,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

83,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

30,8% літаків (з них 1,0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Російські дрони атакували Чернігів, серед жителів міста є двоє поранених, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Внаслідок падіння шахедів згорів приватний будинок, пошкоджень зазнали пʼятиповерхівка та декілька приватних будинків.

09:35 Внаслідок нічної атаки російських БпЛА по Одесі постраждали п'ятеро цивільних, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Внаслідок удару загорівся склад з продуктами харчування, пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі.

09:30 Вночі росіяни завдали ударів дронами по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Спалахнула масштабна пожежа: горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

09:25 Президент Чехії Петр Павел назвав головною метою саміту "Бухарестської дев'ятки" у Вільнюсі згуртування держав східного крила НАТО перед самітом альянсу в Гаазі:

"Напередодні саміту НАТО в Гаазі я вважаю вкрай важливим, щоб ми говорили одним голосом і разом відстоювали наші інтереси. Тим більше, що завдяки участі країн Північної Європи сьогодні у Вільнюсі зібралася майже половина країн-членів Альянсу. Ми всі погодилися з необхідністю збільшення оборонних витрат і продовження підтримки України. Я радий, що президент Зеленський зміг почути це особисто".

09:20 Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться у Гаазі 24-25 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський:

"У нас була зустріч з Генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо. Зараз міністр Сибіга буде зі своїми колегами розмовляти щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту в Гаазі".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5736 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3270 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди Сумської області; Вовчанські Хутори, Артільне Харківської області; Мирне, Миролюбівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Червона Криниця, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького. На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку ворог п’ять разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в бік Білої Гори та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк, Неліпівка та в напрямку Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара. На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, загарбники здійснили марну атаку на позиції наших захисників. На Курському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог здійснив 182 артилерійських обстріли, з них два — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 12 літаків, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українська та російська делегації зустрілися в Стамбулі 2 червня і досягли домовленостей лише щодо обміну військовополоненими. Відмова Росії надати Україні перед зустріччю меморандум із умовами мирного врегулювання призвела до того, що зустріч виявилася в основному непродуктивною і ще більше затягнула переговорний процес.

• Українські та російські ЗМІ опублікували основні пункти меморандумів обох сторін відповідно 1 і 2 червня.

• Меморандум Росії відображає давні публічні вимоги Кремля до України щодо значних територіальних і політичних поступок, при тому, що Росія не пропонує жодних поступок з свого боку.

• Російська делегація відкинула звинувачення у систематичному викраденні російською стороною українських дітей.

• Російські війська, схоже, активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків наступу на північ і північний схід від міста Суми.

• Аналітики відкритих джерел продовжують з'ясовувати бойові втрати після серії ударів українських безпілотників великої дальності 1 червня.