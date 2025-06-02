1195-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:45 Держпідприємство Міноборони "Агенція оборонних закупівель" з 21 по 29 травня уклало низку угод на постачання тисячі китайських дронів DJI Мavic у стандартній комплектації без додаткових батарей і 1400 штук нічних мавіків Мavic 3T (Thermal), пишуть "Наші гроші". Абсолютну більшість цих контрактів було укладено й оприлюднено після того, як Володимир Зеленський 27 травня повідомив журналістам, що Китай припинив продаж безпілотників Києву та іншим європейським країнам, але продовжує поставки до Росії.

10:25 Вночі (із 21:30) росіяни атакували 84 засобами повітряного нападу:

- 80 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ;

- 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. РФ;

- 1 крилатою ракетою Іскандер-К із Брянської обл. РФ.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 65%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито 372 із 987 запущених по Україні БПЛА, ще 360 локаційно втрачені (разом – 74%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

318,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

130,7% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

927,5% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

125,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

83,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські спецслужби активізували спроби вербування українських громадян на території країн Європейського Союзу: за даними ГУР, йдеться переважно про українців з тимчасово окупованих територій, які опинилися у вразливому становищі за кордоном. Їм пропонують грошову винагороду за участь у незаконній діяльності – зокрема веденні спостереження за об’єктами критичної інфраструктури, зборі інформації та інших діях на користь РФ. Така діяльність є частиною гібридної війни, яку Росія веде не лише проти України, а й проти всієї Європи. ГУР МО закликає українців бути пильними та у разі спроб встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно повідомляти про це правоохоронним органам країни перебування.

09:45 Вночі російські війська атакували Харків безпілотниками, вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто.

09:35 Вночі дві російські балістичні ракети вдарили по житловому району Харкова, одна з них – неподалік від багатоповерхового будинку, інша влучила в дорогу за кілька метрів від школи, повідомив мер міста Ігор Терехов. Ніхто не постраждав.

09:20 Кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89%.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував вісім ракет і 115 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5854 обстріли, з них 104 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3634 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Борова, Ветеринарне Харківської області; Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Олександро-Калинове, Володимирівка, Костянтинівка Донецької області; Залізничне, Тернувате, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівське, Козацьке Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше. На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль. На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк та Диліївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного. На Оріхівському напрямку поблизу Степового загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників. На Курському напрямку відбулося 19 боєзіткнень. Ворог здійснив 215 артилерійських обстрілів, з них шість — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 10 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, 256 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 1 червня Україна провела масштабну серію одночасних ударів безпілотників по декількох авіабазах в Росії. Джерела в СБУ повідомили різним медіа, що СБУ провела широкомасштабні удари безпілотними літальними апаратами FPV, які вразили чотири авіабази в Росії. Джерела СБУ повідомили, що українські сили завдали удару по авіабазі «Біла» в Іркутській області; авіабазі «Оленя» в Мурманській області; авіабазі «Дягілево» в Рязанській області; та авіабазі «Іваново» в Іванівській області. Джерела в СБУ підтвердили, що українські оператори дронів завдали удару по 41 російському стратегічному бомбардувальнику, включаючи літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М3 – літаки з фіксованим крилом, які Росія використовує для виявлення українських засобів ППО та запуску крилатих ракет по Україні. СБУ повідомила, що операція завдала Росії збитків на суму приблизно 7 мільярдів доларів. Джерела СБУ підтвердили, що СБУ для здійснення ударів дронами певний час транспортувала дрони FPV до Росії, зберігала дрони FPV у вантажівках з відкидними дахами; паркувала вантажівки поблизу російських авіабаз; дистанційно відкрила дахи вантажівок і запускала дрони FPV. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в ході операції було використано 117 дронів і знищено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет. Зеленський заявив, що українці вивели людей, які «допомагали» в операції, з Росії перед її початком. Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили здійснили удари дронами FPV по авіабазах в Іркутській та Мурманській областях, в результаті чого кілька літаків загорілися. МО Росії заявило, що російські сили відбили всі удари по авіабазах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях, а російська опозиційна Mediazona повідомила, що українська влада планували провести удари безпілотними літальними апаратами FPV по авіабазі в Амурській області – російські джерела стверджували, що вантажівка, яка перевозила безпілотні літальні апарати FPV поблизу авіабази «Україніка» в Амурській області, загорілася до того, як українські сили змогли запустити безпілотники.

• Україна продовжує вдосконалювати свою технологію та тактику використання безпілотників, щоб досягти оперативної несподіванки та успішно вражати російську військову інфраструктуру в тилу. За повідомленнями, СБУ змогла запустити дрони FPV поблизу цільових російських авіабаз, що, ймовірно, дозволило дронам FPV уникнути російських систем радіоелектронної боротьби і не дати російським авіаційним захисникам достатньо часу для виявлення дронів. Інноваційне використання СБУ напівпричепів для запуску дронів FPV безпосередньо на російській території дозволило українським операторам дронів завдати удару по цілях глибоко в тилу Росії та провести перший дроновий удар під час війни по цілі в Сибіру. Тактика СБУ щодо використання дронів FPV, а не літальних дронів дальнього радіусу дії, також дозволила операторам дронів зберегти оперативну несподіванку, щоб завдати максимальної шкоди та мінімізувати час на реагування Росії.

• Операція України з ударів безпілотників по стратегічних російських літаках може принаймні тимчасово обмежити здатність Росії проводити удари безпілотників та ракет великої дальності по Україні. Операція українських безпілотників 1 червня змусить російських чиновників розглянути можливість перерозподілу систем протиповітряної оборони Росії для покриття набагато більшої території та, можливо, розгортання мобільних груп протиповітряної оборони, які зможуть швидше реагувати на можливі подібні удари українських безпілотників у майбутньому.

• Росія, ймовірно, буде мати труднощі з заміною літаків, пошкоджених та знищених українськими силами. The Economist повідомив, що Росія, ймовірно, має менш ніж 90 діючих літаків Ту-22, Ту-95 і Ту-160. Українські джерела нещодавно зазначили, що Росія все частіше використовує літаки Сухой, а не стратегічні бомбардувальники, для запуску крилатих ракет. Росія, ймовірно, перейшла на літаки Сухой, щоб не ризикувати своїми стратегічними бомбардувальниками, що свідчить про занепокоєння щодо обмеженої кількості стратегічних бомбардувальників.

• Російські чиновники та військові блогери продовжують звинувачувати російське керівництво в тому, що воно не змогло захистити військову інфраструктуру від ударів українських безпілотників – це поширена скарга протягом війни після успішних ударів України.

• Російські державні ЗМІ та військові блогери намагалися представити удари України по законних російських військових цілях як підрив ядерної стабільності Росії та як підставу для російської ядерної відповіді – це віддзеркалює неодноразові ядерні погрози Кремля протягом війни, які мали на меті запобігти підтримці України з боку Заходу.

• Російські чиновники звинуватили Україну в обвалі двох мостів і сходженні поїздів з рейок на заході Росії 31 травня, ймовірно, в рамках зусиль, спрямованих на виправдання нещодавнього початку російських наступальних операцій у Сумській області та незацікавленості Кремля в мирних переговорах з метою припинення війни.

• Російські сили провели найбільший за всю війну комбінований удар безпілотниками та ракетами, в якому було задіяно понад 400 безпілотників проти України в ніч з 31 травня на 1 червня.

• Командувач Сухопутних військ України Михайло Драпатий подав у відставку після російського ракетного удару по українській навчальній частині 1 червня.

• Російські війська продовжують адаптувати свої ударні комплекси, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону.

• Президент України Володимир Зеленський створив делегацію для участі в мирних переговорах з метою припинення війни, оскільки російські чиновники продовжують ігнорувати запропоновані ними механізми переговорів.