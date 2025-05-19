Мер Варшави, урядовий кандидат лідирує у першому турі виборів президента Польщі.

Рафал Тшасковський і представник опозиційної ПіС Кароль Навроцький виходять у другий тур.

 

                         Навроцький і Тшасковський

 

Мер Варшави Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski), який репрезентує урядову партію «Громадянська платформа», вийшов у лідери першого туру президентських виборів у Польщі. Про це повідомило Polskie Radio24. Згідно з екзитполом, проведеним центром IPSOS на замовлення телеканалів TVP, TVN24 i Polsat News, Тшасковський набирає 30,8%.

 

Друге місце посідає представник опозиційної консервативної партії «Право і справедливість», голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький (Karol Nawrocki). За нього, згідно з тим же екзитполом, проголосувало 29% поляків, які взяли участь у виборах.

 

Відрив обох кандидатів від найближчих конкурентів становить понад 10 відсоткових пунктів. Таким чином Тшасковський і Навроцький виходять у другий тур президентських виборів. Він запланований на перше червня.

 

Варто зазначити, що третю і четверту позицію, згідно з результатами екзитполів, займають кандидати-правопопулісти, які досить негативно висловлюються про Україну. Славомір Менцен (Sławomir Mentzen) – депутат Сейму від ультраправої партії «Конфедерація» – здобув прихильність 15,4 відсотка поляків. За Ґжеґожа Брауна (Grzegorz Braun) – депутата Сейму і депутата Європарламенту від ультраправої партії «Конфедерації польської корони» – проголосували 6,2% виборців.

18.05.2025

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