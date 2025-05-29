1191-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає поставки крилатих ракет Taurus Україні: "Звичайно, це в межах можливого". Для застосування ракет знадобиться кількамісячне навчання солдат в Україні.

11:25 Росія кілька місяців накопичувала сили у Курській області і на даний час їх достатньо для наступу в Сумській області, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

11:05 Внаслідок несприятливих погодних умов — на ранок повністю або частково був знеструмлений 21 населений пункт у двох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 4,2% нижчим, ніж в цей же час вчора. Це пояснюється меншою хмарністю у кількох регіонах, що зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,2% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:25 Вночі (із 23:20) росіяни атакували 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ РФ. Атаковано об’єкти на прифронтових територіях.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни: 10 збито вогневими засобами ураження, 46 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 62%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

За минулі сім днів було збито 670 із 1325 запущених по Україні БПЛА, ще 449 локаційно втрачені (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

130,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

921,3% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

125,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

83,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі внаслідок російської атаки безпілотників у Білопільській громаді на Сумщині одна людина загинула, ще одна важко поранена, також пошкоджено фермерське господарство, цивільну інфраструктуру та житлові будинки, повідомили в Сумській ОВА.

09:35 З 2,5 тис. полонених українських військовослужбовців, які боронили "Азовсталь", вдалося звільнити 1279, серед них 455 бійців полку "Азов", повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

09:25 Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними запроваджені президентом Дональдом Трампом тарифи, постановивши, що глава держави перевищив свої повноваження. Колегія з трьох суддів Федерального суду з питань міжнародної торгівлі США одностайно ухвалила рішення про визнання неконституційними виконавчих указів Трампа щодо введення масштабних мит на імпорт товарів з низки країн.

Суд постановив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який Трамп посилався для обґрунтування введення тарифів, не дає йому таких повноважень. Згідно з конституцією США, лише Конгрес має право встановлювати тарифи.

Адміністрація Трампа подала апеляцію.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл, Угроїди, Есмань Сумської області; Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград, Сухий Яр, Запоріжжя, Комар, Мирне Донецької області; Малинівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника. На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка. На Краматорському напрямку окупанти 15 разів атакували у бік Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та у напрямку населених пунктів Зоря, Олексіївка, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного. На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося. На Оріхівському напрямку окупаційні війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби на даному напрямку відбулося 33 боєзіткнення, ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб, і здійснив 205 обстрілів, чотири з яких – із реактивної системи залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 81 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 56 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні інсайдерські повідомлення про вимоги Кремля щодо припинення війни в Україні продовжують збігатися з неодноразовими публічними заявами представників Кремля, в яких викладено вимоги Росії, що свідчить про незмінність мети Росії щодо капітуляції України та знищення НАТО.

• Як повідомляється, Путін продовжує вимагати від України віддати всі чотири області, які Росія незаконно анексувала, але не повністю окупувала, а представники Кремля дали зрозуміти, що територіальні амбіції Росії виходять за межі цих чотирьох областей.

• Путін продовжує демонструвати свою готовність досягти воєнних цілей шляхом тривалої війни в Україні, під час якої російські війська продовжуватимуть лише поступово потроху просуватися вперед.

• Кремль продовжує просувати свої давні неправдиві наративи про те, що загроза розширення НАТО змусила Росію вторгнутися в Україну в 2022 році і що НАТО продовжує загрожувати безпеці Росії.

• Кремль продовжує просувати задум російського президента Путіна щодо євразійської архітектури безпеки – блоку під керівництвом Росії, спрямованого на протидію Заходу та НАТО.

• Росія та Білорусь скоротили масштаби спільних російсько-білоруських військових навчань «Запад–2025», які мали відбутися у вересні 2025 року, та перенесли основні маневри подалі від західних кордонів Білорусі, ймовірно, щоб створити видимість співпраці та відвернути увагу від обмежених військових можливостей Росії за межами театру військових дій в Україні.

• Президент Росії Путін продовжує просувати неофіційну російську ідеологію, сформульовану на основі російського націоналізму, та намагається об'єднати російське суспільство на підтримку війни Росії в Україні.

• 27 та 28 травня українські сили провели серію ударів безпілотними літаками великої дальності по оборонній промисловій базі Росії.

• Західні союзники України продовжують надавати їй військову допомогу.

• Українські власті нещодавно ідентифікували російського військовослужбовця, відповідального за страту двох українських військовополонених у січні 2025 року.