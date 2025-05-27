1190-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
317,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),
130,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),
920,3% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),
125,4% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
83,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),
29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 216 боєзіткнень.
За уточненою інформацією, загарбники завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 161 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2672 дронів-камікадзе та здійснили 4566 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Суми, Петрушівка, Осоївка, Климентове Сумської області; Степанівка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Львове Херсонської області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих обєкти противника.
На Харківському напрямку агресор дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 11 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко.
На Оріхівському напрямку окупанти 11 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степове та в напрямках Новоандріївки й Новоданилівки.
На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, здійснив 273 обстріли, з яких 14 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 32 штурмові дії ворога.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 65 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 52 одиниці автомобільної техніки окупантів.
07:45 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
07:40 Російські безпілотники атакували у Світловодську одне з промислових підприємств, відомо про трьох травмованих, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Пошкоджено також 76 приватних та один 9-ти поверховий житловий будинок.
07:35 Безпілотники атакували завод Кронштадт із розробки дронів у підмосковному місті Дубна.
07:30 Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до солідарності між країнами Європи та США стосовно санкційного тиску на Росію через триваючу агресію проти України.
07:20 Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив громадян РФ про згубні наслідки через політику агресії з боку Путіна, який не бажає припиняти війну проти України.
"Я ціную все те, що президент США Дональд Трамп зробив, щоб покласти край цій жахливій війні. Але щоб закінчити будь-яку війну, ви повинні мати партнерів, які цього бажають. Поки що Путін не хоче
Російський народе: Путін веде вас у прірву.
- Десятки тисяч загиблих і поранених російських військових.
- Економіка, менша за розмір Італії, має більший тиск.
- Росія ізольована як ніколи".
07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Кремль висуває умови для встановлення постійного контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією, що свідчить про те, що Росія планує ще незаконно окупувати та анексувати території в Україні.
• Російські офіційні особи, ймовірно, використовують той факт, що Україна і Росія не встановили конкретних термінів для наступних кроків у мирному процесі, щоб затягнути цей процес і продовжити війну.
• Путін продовжує використовувати зрежисовані публічні виступи для просування зусиль Кремля зі створення мілітаризованого російського суспільства, об'єднаного проти Заходу, яке підтримує тривалу війну в Україні та можливий майбутній конфлікт з НАТО.
• Рада Європейського Союзу схвалила перший етап плану Європейської комісії «Переозброєння Європи/Готовність 2030».
• Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні.
28.05.2025