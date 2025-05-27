1189-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:30 ЄС ухвалив запуск інструменту Security Action for Europe на 150 мільярдів євро для спільних оборонних закупівель і підтримки України, повідомили у Раді ЄС. Як зазначається, головною метою інструменту є посилення обороноздатності Європи, закриття критичних прогалин у спроможностях та збільшення виробничої потужності європейської оборонної промисловості.

16:55 США отримали перелік умов для мирної угоди від України, заявив спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлоґ. Тепер очікують аналогічного документа від Росії. За словами Келлога, після того, як США отримають два документи, вони "поєднають їх".

"Ми отримали список умов мирної угоди від Києва і ми повинні отримати їх від Москви. Після цього ви берете обидва документи й поєднуєте їх. Складаєте разом. І ставите запитання: де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все докупи? І коли ми отримаємо їхній "терміновий план" або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч".

16:20 Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з Путіним відвідає Київ, пише Reuters з посиланням на джерела. Очікується, що міністр відвідає Київ наприкінці цього тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями й обговорити результати переговорів у Стамбулі 16 травня.

15:45 Угорщина наразі не збирається схвалювати відкриття переговорних кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС через напружені двосторонні політичні відносини, заявив міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока. Міністр звинуватив Україну в тому, що вона займається шпигунською діяльністю на угорській території.

"На цей момент Україна проводить численні інформаційні та розвідувальні заходи на території Угорщини з наміром вплинути на демократичні процеси ухвалення рішень. У такому політичному контексті надзвичайно складно вести конструктивні переговори".

15:10 Зеленського можуть запросити на форум, що пройде паралельно з самітом НАТО, пише The New York Times. Зазначається, що роль України на саміті є невизначеною і досі неясно, чи буде Зеленський запрошений на саміт.

14:35 Швеція вимагає рішучих дій від ЄС через утиски прав людини в Угорщині, заявила міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Розенкранц. Вона зазначила, що Швеція підписала спільний лист разом із Нідерландами та ще 15 державами – членами ЄС, в якому засуджуються дії угорської влади і закликається Єврокомісію використати весь наявний інструментарій для захисту верховенства права.

"Ми бачимо утиски громадянського суспільства, і не в останню чергу ми бачимо найновіший приклад – заборону прайдів, що стало останнім прикладом тривожного курсу угорської влади. ЄС – це не просто географічний союз, а союз, заснований на цінностях. І ми повинні діяти рішуче проти країн, які не дотримуються наших спільних принципів".

14:00 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому. За словами Мерца, його заява щодо зняття обмеження дальності на застосування західної зброї Україною стосувалася рішення, яке було прийнято вже деякий час тому.

13:25 З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 206 українських військовополонених загинули в російських тюрмах, пише AP.

12:50 Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спростував твердження про нібито розвал співпраці між США та Європейським Союзом у сфері санкційної політики. Раніше німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило про крах співпраці між ЄС і США у сфері спільної боротьби проти ухилення Росії від санкцій, описаний у внутрішньому звіті Федерального міністерства закордонних справ про засідання Ради ЄС із закордонних справ.

12:15 Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії, заявив віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль. За його словами, в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу.

"Нових рішень з цього питання немає. Ми домовились не обговорювати поставки та види озброєнь публічно. Що стосується дальності, то я хочу ще сказати, що немає ніяких нових домовленостей, які виходять за межі того, що робив попередній уряд".

11:40 Велика Британія спрямує 3 мільярди доларів із заморожених російських активів на озброєння та ремонт техніки для України, повідомили у Міноборони України. Згідно з домовленістю, Україна отримає ці кошти протягом 2025–2026 років.

11:05 Внаслідок несприятливих погодних умов на ранок повністю або частково було знеструмлено 51 населений пункт у двох областях, повідомили в "Укренерго".

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 2,6% нижчим, ніж у цей же час вчора. Причина – менша хмарність в окремих регіонах, що зумовлює ефективнішу роботу побутових СЕС.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,7% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина — низька ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня.

10:30 Сенат США чекає на пропозиції Москви для припинення вогню в Україні, щоб вирішити, чи варто запроваджувати санкції щодо Росії, заявив республіканець Ліндсі Грем.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,8% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

130,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

919,7% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),

125,4% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

83,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі (із 23:50) росіяни атакували 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ Криму.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни: 35 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 72%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито 722 із 1351 запущених по Україні БПЛА, ще 445 локаційно втрачені (разом – 86%).

09:35 Вночі на Дніпропетровщині збили 5 безпілотників, але є 2 постраждалих Самарівському та Синельниківському районах, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватні будинки, господарська споруда та авто.

09:30 Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня через його розчарування діями Путіна, зокрема масованими обстрілами українських міст, пише The Wall Street Journal. Наразі обговорюються різні варіанти тиску на РФ. Йдеться не про нові банківські санкції, а про політичні та економічні важелі, покликані змусити Путіна погодитися щонайменше на 30-денне припинення вогню. Водночас остаточне рішення щодо санкцій ще не ухвалено, і Трамп може змінити свою позицію. Трамп втомився від затяжного мирного процесу й розглядає можливість відмови від нього, якщо нові зусилля не дадуть результату.

09:20 У Євросоюзі готуються ухвалити нове рішення щодо майбутнього тимчасового захисту для українців, які виїхали з країни через війну, – очікується, що відповідна пропозиція буде представлена у червні. Можливе продовження дії Директиви про тимчасовий захист ще на один рік – до березня 2027 року, і це буде вже останнє продовження, яке, ймовірно, супроводжуватиметься неофіційною заявою ЄС щодо поступового згортання програми.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Полюшкине Чернігівської області; Осоївка, Угроїди Сумської області; Новоторецьке, Довга Балка, Торецьке, Костянтинівка, Новопіль Донецької області; Новогеоргіївка Дніпропетровської області; Малинівка, Залізничне, Степногірськ, Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу противника. П’ять атак ворожих військ відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районах Вовчанська та Дворічної. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки. На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль та Вільне Поле. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку загарбники один раз йшли на позиції Сил оборони, але безуспішно, ворога зупинено. Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 228 обстрілів, вісім з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 23 штурмових дії загарбників. На Гуляйпільському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників станновили 990 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, 222 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дев’ять крилатих ракет та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 25 на 26 травня російські війська провели один з найбільших ударів з використанням безпілотників і ракет за час війни проти України після трьох ночей рекордних ударів. Удар 25–26 травня став другим за величиною комбінованим ударом у війні після найбільшого комбінованого удару, який російські війська завдали в ніч з 24 на 25 травня.

• Збільшення Росією запасів ракет, виробництво безпілотників та їх адаптація демонструють намір Росії досягти свої воєнні цілі військоіим шляхом у затяжній війні в Україні.

• Українська розвідка продовжує вважати, що Кремль відданий своїй воєнній меті – досягти повної капітуляції України, і готується до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО.

• Українська розвідка також оцінила, що Росія стикається з низкою критичних обмежень в економіці та на полі бою, відповідно до поточних оцінок ISW.

• Обмеження власного оборонно-промислового виробництва змушують Росію покладатися на своїх союзників і партнерів та шукати дешеві рішення для адаптації до українських безпілотників і протидії їм.

• Нещодавня вимога президента Росії Путіна до російських військ створити «буферну зону» вздовж російсько-українського міжнародного кордону, на додаток до постійних зусиль Росії захопити решту Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, ігнорує російські обмеження і підкреслює наміри Путіна збільшити свої територіальні вимоги.

• 25 і 26 травня українські війська здійснили серію ударів з безпілотників по російських оборонно-промислових підприємствах у Республіці Татарстан, Івановській і Тульській областях.

• Нинішні зусилля Кремля у сфері когнітивної війни, спрямовані на запобігання майбутньої військової допомоги Україні з боку Заходу, ґрунтуються на страху та усвідомленні того, що єдина реальна надія Росії на перемогу над Україною – це ізоляція України від її союзників.