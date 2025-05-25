1187-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:45 У Франції друге за два дні масштабне відключення світла, пише BBC. Цього разу відключення сталось через пожежу на підстанції в Ніцці. За попередніми оцінками влади, інцидент міг бути спричинений навмисними діями.

18:10 Міжнародна спільнота має активізувати зусилля, аби зупинити російську агресію, – заявила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас, коментуючи масовану ракетну атаку Росії по Україні 25 травня.

"Атаки минулої ночі знову продемонстрували, що Росія прагне завдати ще більше страждань і знищити Україну. Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, які постраждали і загинули. Сьогодні мої думки з родинами загиблих".

17:35 Зеленський запровадив персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та Олександра Богуслаєва, сина експрезидента "Мотор Січі".

17:00 Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. Він зазначив, що на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів – китайського походження.

16:25 Сполучені Штати звернулися до Ізраїлю з проханням відкласти повномасштабну військову операцію в Секторі Гази, пише The Jerusalem Post з посиланням на джерела.

15:50 Німеччина може відновити обов'язкову військову службу, якщо оновлена система набору добровольців не досягне своїх цілей, повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Міністр зазначив, що уряд канцлера Фрідріха Мерца швидко працює над новим законопроєктом про військову службу і сподівається, що він набуде чинності вже в січні 2026 року.

15:15 Під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця", заявив командир 1-го корпусу НГУ "Азов" полковник Денис "Редіс" Прокопенко.

"Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців. Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування."

14:40 У понеділок Нідерланди завершать процес передання Україні винищувачів F-16 – загалом їх обіцяли надати 24, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

14:05 Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський відмовився підписувати декларацію лідера націоналістичної "Конфедерації" Славоміра Менцена, у якій містилась обіцянка не пускати Україну в НАТО, пише PAP.

13:30 Внаслідок рекордної комбінованої атаки РФ по Україні 12 людей загинули, ще 60 поранені, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

12:55 В Україну з російського полону повернулися 303 військовослужбовці в рамках останнього етапу обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", повідомив Зеленський.

"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі "1000 на 1000", про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!"

12:20 ЄС розглядає варіант придбання американського озброєння, щоб потім передати його Києву, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться постачати американську зброю Україні, це зробить Європа.

11:45 Іспанія є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону, пише Financial Times. Зазначається, що Трамп вимагає від країн НАТО досягти оборонних витрат у 5% від ВВП, інакше погрожує, що вони втратять захист США.

11:10 Європейська комісія вимагає від Угорщини відкликати законопроєкт про "прозорість суспільного життя" фінансування громадських організацій та медіа, пише Euronews.

"Комісія надає великого значення ролі громадянського суспільства та залишається відданою захисту свободи об’єднань і створенню сприятливого середовища для своєї роботи по всьому ЄС, зокрема щодо доступу до фінансування. Ми без вагань вживемо необхідних заходів, якщо цей проект буде прийнято".

10:35 Під час переговорів із РФ у Стамбулі голова російської делегації заявив, що "війна – це коли росіяни вбивають росіян", повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в ефірі телемарафону.

"Наприклад, на якомусь етапі голова російської делегації каже: "ну, ви знаєте, по суті, війна – це коли росіяни вбивають росіян з певними нюансами", – кінець цитати. Тобто, розумієте, по суті, тобі та країна заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть, ти не українець, ти росіянин. …Вже чули і про довжелезні якісь псевдоісторичні екскурси, про те, що "сьогодні ми вимагаємо 4 області, завтра ми будемо вимагати 8 чи 6", про те, що "тут серед членів делегації дехто може втратити більше родичів".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

130,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

917,5% артилерійських систем (з них 8,4% за минулий тиждень),

125,3% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

83,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок російської атаки безпілотників у Миколаєві загинула одна людина та двоє постраждали (одна людина у важкому стані), повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

09:45 На Хмельниччині внаслідок російського обстрілу загинули чотири людини, ще п'ять постраждали, повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін. Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено.

09:40 У ніч проти неділі війська РФ здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, дрони-камікадзе, авіаційні бомби й артилерію, постраждали кілька районів, пошкоджено промислові об'єкти, житлові будинки та інфраструктуру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:35 Вночі російські війська завдали ракетно-дронового удару по Чернігову та області, фіксуються пожежі у різних локаціях в регіоні, в обласному центрі була пошкоджена будівля, повідомили ДСНС.

09:30 Внаслідок нічної атаки росіян у Київській області чотири людини загинули, ще 16 людей постраждали, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У с. Долина Обухівського району загинули двоє людей, пожежі виникли у двох тимчасових спорудах.

У с. Мархалівка Фастівського району один загиблий, ще вісім людей постраждали. Зруйновані три будинки, ще у двох виникли пожежі.

У смт Макарів Бучанського району загинула одна людина, ще одна зазнала травм, зруйновано будинок.

У с. Чмирівка Білоцерківського району травмовані п'ятеро людей, пошкоджені два будинки.

У Білій Церкві уламки БПЛА травмували чоловіка, зруйновано каркасний цех, без постраждалих.

У Броварському районі виникли пожежі у двох складських будівлях.

09:25 На Житомирщині через російську атаку загинули три дитини, ще 12 людей постраждали, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

09:20 Вночі (із 20:40) росіяни здійснили комбінований удар по Україні зі застосуванням 367 засобів повітряного нападу противника:

- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків – Курська обл. РФ);

- 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, "Калібрів" з літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків – Саратовська обл., акваторія Чорного моря);

- 1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (пуски з північного напрямку);

- 298 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, "Калібр" (82%), 2 ракети Х-59/69 (50%) локаційно втрачено.

Також у результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни: 139 збито вогневими засобами ураження, 127 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 89%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях. Є загиблі та постраждалі.

За минулі сім днів було збито 530 із 1147 запущених по Україні БПЛА, ще 475 локаційно втрачені (разом – 88%).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував вісім ракет та скинув 138 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5461 обстріл, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2600 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красичка, Велика Писарівка Сумської області; Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє, Довга Балка, Полтавка, Шахове, Покровськ, Новопавлівка, Олександро-Калинове, Мирноград, Сухий Яр, Новопіль, Перебудова, Комар Донецької області; Дачне Дніпропетровської області; Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Новоандріївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п’ять артилерійських засобів, сім пунктів управління та дві інші важливі цілі противника. На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в бік Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки. На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Білогорівки, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямках Плещиївки і Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Малинівка, Сухий Яр, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке, Даченське, Котлине, Котлярівка, Горіхове, Новоукраїнка, Олексіївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників в районах Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки. Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб, здійснив 246 обстрілів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 39 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 190 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, шість ракет, 112 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 23 на 24 травня російські війська завдали одного з найбільших комбінованих ракетно-безпілотних ударів по Україні, але використали менше ракет, ніж під час попередніх великомасштабних комбінованих ударів.

• Україна і Росія 24 травня провели другий раунд обміну військовополоненими в рамках більш масштабного обміну «1000 на 1000», узгодженого під час нещодавніх двосторонніх переговорів у Стамбулі.

• За повідомленнями, після завершення обміну полоненими російські офіційні особи представлять проєкт документа з умовами досягнення миру в Україні, хоча умови Росії навряд чи будуть чимось меншим, ніж повна капітуляція України.

• За останні тижні російські війська значно розширили свої позиції на південний захід від Костянтинівки і зайняли достатню кількість позицій, щоб розпочати наступальну операцію в напрямку Костянтинівки з півдня або підтримати оточення Покровська і Мирнограда з північного сходу в найближчі тижні і місяці, перш ніж російські війська становитимуть значну загрозу для будь-якого з цих міст, російським військам доведеться здійснити подальше просування з Часового Яру і Торецька та на захід від Покровська.