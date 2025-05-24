1186-й день війни Росії в Україні. Хроніка

Хімічне підприємство "Азот" в Тульській області РФ зазнало удару, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

13:00 Головне управління розвідки повідомляє, що кількість страт українських воїнів на полі бою зростає – лише підрозділи ГУР вже зафіксовали понад 150 таких випадків.

12:50 Україна в рамках обміну полоненими 23 травня передала Росії 70 осіб, засуджених за звинуваченням у співпраці з російськими спецслужбами, зокрема соратника Віктора Медведчука – Олександра Тарнашинського.

12:10 Українська компанія DeepStrikeTech розробила багатоцільовий ударний безпілотний літальний апарат "Батяр", який здатен долати відстань понад 800 км та виконує низку бойових завдань, зокрема як дрон-камікадзе, бомбардувальник або фальшива ціль. Маса безпілотника становить 60 кг, бойова частина — 18 кг. Запуск дрона можливий із катапульти або автомобіля без спеціального обладнання. Безпілотник оснащений сучасним навігаційним комплексом із CRPA-антеною та оптичною системою, що дозволяє зберігати курс навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби. У разі неможливості оптичної навігації використовується інерціальна система з супутниковою корекцією. Вартість "Батаря" становить близько 25 тис. доларів, що у чотири рази дешевше за аналогічні моделі; вартість фальшцілі в тому ж фюзеляжі (для виснаження систем ППО) – 3,5 тис. доларів. Також є фронтовий варіант дрона з дальністю до 100 км та бойовим навантаженням 26-30 кг, який може керуватися оператором у ручному режимі.

11:10 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримує запропоновану Європейським Союзом заборону на використання трубопроводів "Північного потоку", які з’єднують Росію з Німеччиною, пише Financial Times: "За словами джерел, Мерц прагне придушити внутрішні дебати щодо можливих переваг реактивації трубопроводів і зробити так, щоб відновлення газових зв’язків стало неможливим"

11:05 Речник Пентагона Шон Парнелл спростував повідомлення про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення кількох тисяч американських військ з Південної Кореї.

10:50 Європейський Союз вирішив з 6 червня 2025 року тимчасово відновити квоти на імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України, пише Bloomberg. Відновлення квот, які діятимуть до кінця 2025 року, означає, що Україна зможе експортувати лише ⁷/₁₂ річного обсягу зазначеної продукції. Разом з тим, ЄС працює над переглядом Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною.

10:05 Вночі внаслідок російської атаки постраждало 15 мешканців Києва, повідомили в поліції міста. У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі, постраждало семеро осіб. У Дніпровському районі постраждало подружжя, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок. В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку, за допомогою звернулися пʼятеро постраждалих. В Голосіївському районі поранення отримала одна людина. БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах Києва, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, вісім автомобілів та приміщення котельні.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

130,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

915,3% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

125,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

83,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі (із 20:30) росіяни здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ РФ, ТОТ Криму. Атаковано Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.

Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Криму.

Основний напрямок атаки був Київ.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни (98%). 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 479 із 1122 запущених по Україні БПЛА, ще 476 локаційно втрачені (разом – 85%).

09:25 Вночі у Березані на Київщині внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнула пожежа в приватному будинку, в результаті якого постраждали двоє людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій

09:20 Вночі росіяни атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами, відомо про 8 постраждалих. Тривога тривала з 22-ї по 5-ту годину.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 202 боєзіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 130 КАБ. Крім цього, здійснив 5837 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2997 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запсілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Довга Балка Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка, Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника. На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки і Білогорівки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення в районі Курдюмівки та в бік Білої Гори й Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 30 атак у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного. На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марних спроби пройти вперед. Сили оборони України продовжують стримувати загарбника на Курському напрямку. На даному напрямку минулої доби ворог завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 12 КАБ, здійснив 281 обстріл, з яких 13 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 43 штурмові дії загарбників. На Сіверському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 47 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 232 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 232 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров зажадав, щоб будь-яка майбутня мирна угода в Україні включала в себе умови, які унеможливлять створення внаслідок виборів майбутнього прозахідного уряду в Україні.

• Україна і Росія 23 травня провели обмін військовополоненими та цивільними особами у кількості 390 на 390 в рамках більш масштабного обміну 1 000 на 1 000, про який було домовлено під час нещодавніх двосторонніх переговорів у Стамбулі.

• За повідомленнями, російські війська нещодавно знову стратили на полі бою українських військовополонених.

• Президент Росії Путін схвалив експериментальну програму моніторингу мігрантів, ймовірно, в спробі задовольнити вимоги російських ультранаціоналістів, продовжуючи використовувати мігрантів для підтримки формування збройних сил і пом'якшення дефіциту робочої сили.