Американський суд заблокував заборону Білого дому на навчання іноземців у Гарварді.

Заборона не дасть змоги владі США анулювати сертифікат, який давав змогу університету здійснювати програму студентського обміну та прийняття іноземних студентів.

Федеральний суд США тимчасово заборонив адміністрації президента Дональда Трампа позбавляти Гарвардський університет права приймати іноземних студентів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Рішення в п'ятницю, 23 травня, винесла суддя Окружного суду США Еллісон Берроуз (Allison Burroughs), призначена ще Бараком Обамою.

Заборона не дасть змоги Білому дому анулювати сертифікат, який давав змогу університету здійснювати програму студентського обміну та прийняття іноземних студентів – Student and Exchange Visitor Program (SEVP), на час детального розгляду справи в суді.

Адміністрація Трампа може оскаржити рішення окружного судді Еллісон Берроуз. У своїй заяві речниця Білого дому Абігейл Джексон (Abigail Jackson) наголосила: «Судді не мають права перешкоджати адміністрації Трампа здійснювати свій законний контроль над імміґраційною політикою та політикою національної безпеки».

Нагадаємо, що напередодні міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем (Kristi Noem) розпорядилася негайно анулювати сертифікат SEVP. Вона звинуватила Гарвард «у заохоченні насильства й антисемітизму», а також у «співпраці з комуністичною партією Китаю».

Гарвардський університет своєю чергою подав до федерального суду Массачусетса позов проти адміністрації Трампа, щоб оскаржити заборону навчати іноземних студентів. У своїй скарзі керівництво вишу назвало дії влади «прямим порушенням Конституції США і федеральних законів», а також «політичною помстою» за відмову підкоритися федеральному тиску і «відмовитися від академічної незалежності». «Без своїх іноземних студентів Гарвард перестає бути Гарвардом», – наголошується в позові.

У 2024-2025 навчальному році Гарвард зарахував на навчання майже сім тисяч іноземців, що становить 27% від загальної кількості студентів, згідно з університетською статистикою.