Білий дім заборонив Гарвардському університету приймати іноземців.

Університет звинуватили у «заохоченні насильства й антисемітизму», а також у співпраці з компартією Китаю.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати на навчання іноземних студентів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем (Kristi Noem) розпорядилася в четвер, 22 травня, негайно анулювати сертифікат, який давав змогу вишу робити це. Вона звинуватила Гарвард «у заохоченні насильства й антисемітизму», а також у «співпраці з комуністичною партією Китаю».

Тепер університет, який входить до престижної американської «Ліги плюща» і вважається одним з найкращих у світі, більше не зможе видавати іноземцям документи, необхідні для отримання студентських віз у США. Іноземні студенти, які вже навчаються в Гарварді, повинні будуть перевестися в інші університети, інакше вони позбудуться права на перебування в країні.

Адміністрація Гарвардського університету назвала дії адміністрації Трампа «незаконними і схожими на помсту», а також «такими, що підривають академічну і дослідницьку місію» вишу. Нині в Гарварді навчаються майже сім тисяч іноземців зі 140 країн – це понад чверть усіх його студентів.

Такі дії Білий дім вчинив після того, як Гарвард відмовився надати інформацію, яку вимагала Ноем про деяких іноземних студентів, які навчаються в університеті.

Нагадаємо, що ще в квітні були заморожені федеральні ґранти для Гарвардського університету на 2,2 млрд доларів. Для їхнього розморожування від вишу зажадали розробити систему відмови в навчанні іноземців, «вороже налаштованих до американських цінностей та інституцій», а також провести зі залученням сторонніх експертів аудит наявних програм на предмет антисемітизму та інших форм розпалювання ненависті. Керівництво університету відмовилося виконати ці вимоги і подало до суду на адміністрацію США, вимагаючи відновити фінансування.

Гарвардський університет – не єдина ціль адміністрації Трампа. Американський уряд звинувачує в просуванні «ліволіберальної» ідеології ще 60 вишів у країні. Білий дім може накласти на ці заклади ті самі обмеження.