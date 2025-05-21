1183-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,1% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

130,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

911,7% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

124,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

83,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Ізраїль активно готується до можливого удару по ядерних об’єктах Ірану, всупереч поточній політиці президента США Дональда Трампа, який прагне уникнути ескалації в регіоні, повідомляє CNN із посиланням на джерела в американській розвідці.

09:45 Президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до санкційного тиску Європейського Союзу на РФ після розмови з Путіним, натомість він виявив намір зосередитися на економічній співпраці з Москвою, у розмові з ним він сказав, що Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни, пише The New York Times. На його думку, нові санкції проти Росії могли б зашкодити діловим інтересам, тоді як він "прагне максимізувати економічні можливості для американців".

09:40 Президент США Дональд Трамп заявив, що обмірковує, які дії вжити дії вжити після того, як Європейський Союз та Велика Британія запровадили нові санкції проти РФ, однак жодних подробиць він не озвучив, повідомляє агентство Reuters.

09:30 Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні мала телефонну розмову з папою Левом XIV та отримала від нього підтвердження, що Ватикан готовий надати майданчик для перемовин про завершення війни в Україні.

09:25 Внаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі постраждали п'ятеро людей, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі, а також у нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

09:20 Вчора внаслідок російського ракетного удару по стрільбищу у Сумській області загинули 6 військовослужбовців та ще понад 10 дістали поранення, повідомили в Національній гвардії України. За фактом трагедії проводиться службове розслідування.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, зокрема 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 3048 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Дворічанське Харківської області; Бересток, Зоря, Полтавка, Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Удачне, Піддубне, Новодарівка, Толстой Донецької області; Філія Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки. На Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське. На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного. На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили дві штурмові дії в районі Високого. На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків. Одну невдалу спробу просунутись вперед здійснили війська окупанта на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Курському напрямку минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 40 КАБ, здійснив 261 обстріл, чотири з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 13 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 76 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів, а також важку вогнеметну систему.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські високопосадовці продовжують заперечувати легітимність українського президента, уряду, Конституції та суверенітет України, незважаючи на нещодавні спроби президента Росії Путіна імітувати зацікавленість у мирних переговорах з метою припинення війни.

• Медведєв також повторив давні російські вимоги, рівнозначні повній капітуляції України.

• Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні та підтримувати українську оборонну промисловість.

• Європейський Союз та Велика Британія оголосили про запровадження кількох пакетів санкцій проти Росії 20 травня.

• Міністерство оборони Росії 20 травня підтвердило нещодавнє призначення генерал-полковника Солодчука командувачем Центрального військового округу.