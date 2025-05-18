1180-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,0% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

130,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

908,1% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),

124,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

83,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (із 16:00) росіяни атакували 273 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

128 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 79%.

1 ворожий БпЛА був у повітрі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

За минулі сім днів було збито 404 із 820 запущених по Україні БПЛА, ще 271 локаційно втрачений (разом – 82%).

09:40 Внаслідок масованої нічної атаки на Київську область в Обухівському районі загинула жінка, ще троє осіб дістали поранення, частково зруйновано житловий будинок повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. На Фастівщині зруйновано складську та господарську будівлі, а також спалахнула пожежа на території медичного центру.

09:35 В Києві зафіксовано падіння уламків збитого російського безпілотного літального апарата в Голосіївському районі, повідомила Київська міська військова адміністрація. Внаслідок падіння уламків пошкоджено дах нежитлової будівлі. Пожежі та потерпілих немає.

09:30 Після розмови з міністром закордонних справ РФ держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Москва підготує документ із вимогами про припинення вогню в Україні. Ідентичний документ розроблятиме і Київ.

09:25 Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що пряма розмова між президентом Дональдом Трампом і Путіним може стати ключем до розв’язання поточної кризи:

"Президент зробив цю пропозицію вже публічно. Механіка організації такої зустрічі потребує певної роботи. Тому я не можу сказати, що це планується зараз, коли ми говоримо про вибір місця і дати. Але президент хоче це зробити. Він хоче зробити це якомога швидше. Я думаю, що російська сторона також висловила готовність. Тож зараз це лише питання того, щоб зібрати всіх разом і з’ясувати, де і коли відбудеться ця зустріч і про що вона буде", – додав держсекретар.

09:20 Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується – рішення про санкції вже на підході, заявив державний секретар США Марко Рубіо. Раніше адміністрація Трампа просила Сенат дати їй трохи часу, щоб побачити, чи буде досягнуто прогресу в мирних переговорах вже впродовж шести-семи тижнів, Білий дім "доволі чітко дає російській стороні зрозуміти, що ця ініціатива про введення санкцій просувається":

"Ми повідомляли росіянам, що цей процес уже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроєкт матиме майже 80 співавторів у Сенаті, та, думаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити і не контролюємо".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2960 дронів-камікадзе та здійснили 4735 обстрілів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бунякине Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Березове Дніпропетровської області; Куртівка, Костянтинівка, Білицьке, Яблунівка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири артилерійські системи противника. Минулої доби ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки. На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. На Сіверському напрямку в районах Білогорівки та Верхньокам’янського противник десять разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано вісім наступальних дій поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя, Зеленого Поля та в бік Комара. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили сім ворожих штурмів в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії — успіху не мав. На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 224 артилерійські обстріли, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню. На Гуляйпільському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, російська делегація у Стамбулі сформулювала свої вимоги щодо остаточного мирного врегулювання як попередні умови, які Україна повинна виконати, перш ніж Росія погодиться на припинення вогню. Більшість російських вимог суперечать мирному плану, запропонованому президентом США Дональдом Трампом.

• Подальше затягування Росією переговорів підкреслює її небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення вогню або укладення остаточної мирної угоди.

• Кремлівські чиновники продовжують сигналізувати, що Росія готова продовжувати або навіть ескалувати війну проти України, якщо Україна і Захід не погодяться на вимоги Кремля про капітуляцію України.

• Росія продовжує заперечувати легітимність нинішнього українського уряду і, ймовірно, висуває умови для відмови від будь-якої майбутньої українсько-російської мирної угоди.