1179-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2596 дронів-камікадзе та здійснили 5653 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 135 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Дмитрівка, Студенок, Миропільське, Чуйківка, Олександрівка Сумської області; Тимофіївка, Хатнє, Крейдянка Харківської області; Покровськ, Олександро-Калинове, Шевченко Перше, Стара Миколаївка, Сухий Яр, Новоукраїнка, Дачне Донецької області; Малинівка, Високе, Гуляйполе, Новодарівка, Лук’янівське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один засіб протиповітряної оборони противника. На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини. На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник чотири рази атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка. На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілок та в бік Багатиря й Зеленого Поля. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Щербаків та Малих Щербаків. На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 155 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 96 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українська та російська делегації зустрілися в Стамбулі 16 травня, але не досягли значного прогресу в досягненні домовленостей про повне припинення вогню або мирне врегулювання війни Росії проти України.

• Мединський підкреслив, що Росія готова продовжувати війну в Україні ще багато років.

• Кремль неодноразово публічно вимагав від України віддати всі Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області - навіть ті території, які російські війська наразі не окупують - але до зустрічі в Стамбулі 16 травня офіційно не вимагав від України віддати всі Харківську та Сумську області.

• ISW послідовно оцінює, що президент Росії Путін не піде на компроміс у мирних переговорах, якщо Україна і Захід не завдадуть Росії значних бойових і економічних втрат і не змусять Путіна переглянути свою теорію перемоги.

• За повідомленнями, президент Росії Путін схвалив низку змін у російському військовому командуванні, в тому числі призначення нового головнокомандувача Сухопутних військ Росії.

• Російські війська продовжують розширювати свої позиції на північний схід від Покровська і на південний захід від Торецька, хоча залишається незрозумілим, чи буде влітку 2025 року російське військове командування надавати пріоритет подальшому просуванню в напрямку Костянтинівки або Покровська.

• Росія навряд чи матиме достатню кількість живої сили, матеріальних засобів і можливостей оперативного планування для проведення як оточення Покровська, так і значної наступальної операції в напрямку Костянтинівки в найближчі місяці.