1177-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 7,6% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина — хмарна погода з дощем у західних та північних областях, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

10:30 Вночі (із 00:00) росіяни атакували 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово РФ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.

29 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 83%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

За минулі сім днів було збито 267 із 481 запущених по Україні БПЛА, ще 142 локаційно втрачений (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

316,4% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

129,8% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

904,6% артилерійських систем (з них 9,2% за минулий тиждень),

124,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

82,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Британський міністр оборони Джон Гілі і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі в Берліні оголосять про новий проект озброєнь великої дальності – "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 кілометрів.

09:45 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники ще не ухвалювали рішень, кого з партнерів запросити на саміт, який відбудеться 24-26 червня в Гаазі:

"Що стосується цього, я бачив деякі чутки з цього приводу, але ми поки що не маємо жодних оголошень щодо партнерів, яких буде запрошено, таких як ЄС, IP4 [Австралія, Японія, Південна Корея та Нова Зеландія], Україна тощо. Тож наразі немає жодних оголошень. До саміту все ще залишається приблизно через 5-6 тижнів, але, звичайно, з часом ми зробимо всі оголошення"

09:40 Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття першого переговорного Кластеру про вступ в Європейський Союз, заявила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

09:35 У Лубенському районі внаслідок падіння уламків російського БпЛА спалахнув житловий будинок, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

09:30 У Вишгородському районі уламки збитих дронів спричинили пожежу в недобудованому приватному будинку та на території лісу, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

09:25 У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора загарбники завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 108 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3327 дронів-камікадзе та здійснили 5298 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, з яких 151 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Білопілля Сумської області; Підлиман, Куп’янськ Харківської області; Ялта, Костянтинівка, Покровськ, Звірове, Запоріжжя, Новоукраїнка, Новопіль Донецької області; Дачне Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки; чотири артилерійських засоби; одну РЛС та дев’ять інших важливих об’єктів противника. На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, противник п’ять разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмових та наступальних дії агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районі Степового. На Придніпровському напрямку зупинено одну спробу просування уперед підрозділу противника. На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, вертоліт, 140 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 165 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські офіційні особи продовжують повторювати нещодавній заклик президента Росії Путіна базувати майбутні переговори з Україною на Стамбульських протоколах, підписаних на початку 2022 року, які включали російські вимоги щодо повної капітуляції України.

• Заступник міністра закордонних справ Росії Рябков напередодні переговорів у Стамбулі також повторив вимоги Кремля про те, що будь-яке врегулювання війни має призвести до зміни режиму в Україні та обмежень проти Заходу.

• Опитування від початку травня 2025 року показують, що більшість українців підтримують президента України Володимира Зеленського як законного лідера України і виступають проти проведення виборів до остаточного завершення війни - відповідно до українського законодавства та Конституції України.