1176-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Загалом, протягом минулої доби відбулося 163 бойових зіткнення.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 78 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2983 дрони-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорошівка, Юрієве Сумської області; Полтавка, Русин Яр Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Високе, Малинівка, Кам’янське, Павлівка Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби російських загарбників.
На Харківському напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.
На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки, Твердохлібового, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у бік Григорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районах Часового Яру та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми агресора у районах населених пунктів Лисівка, Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.
На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 30 спроб прорвати оборонні рубежі поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.
На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки. Успіху не мав.
На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб агресора просунутися вперед.
На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили дванадцять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіабомб, а також здійснив 264 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 82 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки.
08:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
316,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),
129,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),
903,2% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),
124,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
82,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),
29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
07:35 Внаслідок нічної атаки російських дронів у Рівненській області поранено двоє людей, повідомив начальник ОВА Олександр Коваль. Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі.
07:30 Після рішення апеляційного суду в Любліні акцію протесту польських перевізників, які блокували пункт пропуску на кордоні з Україною, припинено, повідомила прикордонна служба Польщі.
07:15 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• За повідомленнями, російські військові набирають достатньо ресурсів для заміщення втрат і збільшують чисельність російського угруповання в Україні, незважаючи на те, що кількість втрат на квадратний кілометр збільшилася. Президент Росії Путін, схоже, погоджується на значні втрати в обмін на меншу віддачу, щоб здобути перемоги на полі бою і керувати сприйняттям військових можливостей Росії, щоб тиснути на Україну на переговорах.
• Російські військові, можливо, також надають пріоритет набору в рамках довгострокових зусиль зі створення післявоєнного стратегічного резерву на випадок можливого майбутнього конфлікту з НАТО.
• Українські посадовці нещодавно пояснили, що указ президента від вересня 2022 року не перешкоджає президенту України Володимиру Зеленському вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
• Російське військове командування, схоже, розробляє тактичну доктрину і структуру сил для підрозділів на мотоциклах і цивільних автомобілях для лобових атак, що підкреслює зусилля російських військових, спрямовані на те, щоб нівелювати переваги України у використанні безпілотників і досягти маневреності в сучасній наземній війні.
14.05.2025