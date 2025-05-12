1174-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торговельній війні, обидві сторони знизять мита на 115%: США тимчасово знизять мита на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай скоротить мита на американський імпорт зі 125% до 10%, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після марафону торговельних переговорів, що проходили в Женеві. Після зниження мита країни створять механізм для продовження обговорень економічних і торговельних відносин. Представником з китайської сторони на цих обговореннях буде Хе Ліфен, віцепрем'єр держради, а представниками з американської сторони будуть Скотт Бессент, міністр фінансів, і Джеймісон Грір, торговий представник США.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 1,8% меншим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Це пояснюється ясною погодою у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Це пояснюється суттєвим похолоданням минулого тижня.

10:25 Вночі (із 23:00) росіяни атакували 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 79%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

За минулі сім днів було збито 270 із 570 запущених по Україні БПЛА, ще 211 локаційно втрачені (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

316,1% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

129,6% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

899,6% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

124,0% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

82,6% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:25 Внаслідок російського удару безпілотниками по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, за вчора зафіксовано 155 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько 3500 обстрілів, з них 114 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3443 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гороховатка, Садовод Харківської області; Костянтинівка, Родинське Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Павлівка, Малі Щербаки Запорізької області, Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, склад військових запасів та пункт управління БпЛА російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Білогорівки й Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль. На Оріхівському напрямку минулої доби українські підрозділи відбили шість ворожих штурмів поблизу Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну спробу атаки позицій наших захисників. На Курському напрямку минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав чотири авіаційних удари із застосуванням десяти керованих авіаційних бомб, а також здійснив 284 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню. На Гуляйпільському напрямку загарбник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, 141 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 171 одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін закликав Росію та Україну відновити двосторонні переговори на основі Стамбульських протоколів, підписаних на початку 2022 року, які включають російські вимоги, що рівнозначні повній капітуляції України. Будь-яка угода, заснована на цих протоколах, буде документом капітуляції.

• Путін також продовжує вимагати, щоб будь-які переговори стосувалися «першопричин» війни в Україні, які Росія вважає «корінними причинами».

• Путін намагається маніпулювати поточними дискусіями про припинення вогню і майбутній мир в Україні, ймовірно, з метою підірвати єдність між Україною, США і Європою навколо всеосяжного 30-денного припинення вогню в Україні.

• Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняли пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести двосторонні переговори в Туреччині 15 травня.