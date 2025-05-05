Десь надра і десь перемир’я

В такі часи найзацофаніший двійкар знає значення терміну «турбулентність», але великого оптимізму то не додає. Огляд подій тижня в Україні.

Угода тижня

Офіційна версія сучасного етапу епопеї з вітчизняними надрами – «перемога», опозиція ж у кращому разі називає «Угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови» реінкарнацією «Будапештського меморандуму». Насправді документ на дванадцяти сторінках, презентований та підписаний українською віцепрем’єркою й американським міністром фінансів, є лише проміжною ланкою – і якщо в недалекому минулому довкола того, що природа запорпала в українську землю, точилися делікатні суперечки зі слиною на вустах, то в такому ж недалекому майбутньому слиновиділення посилиться.

Поки що однозначно можна стверджувати, що президент США своєму електорату представить перспективу видобутку різних підземних (і не тільки) українських смаколиків як незбагненне досягнення, яке зробить Америку великою знову. Проте у Штатах стосовно цієї теми вже існує помітний скепсис. The Washington Post пише, що користь від Угоди американці відчують у кращому разі років через десять – і то не факт, бо є геополітичні та правові ризики.

Собі в плюс записує Угоду і президент України, бо вона трохи нормалізувала (наскільки це можливо в контексті критично непередбачуваного Трампа) стосунки між нашим та заокеанським керівництвом. Зеленський назвав ресурсну угоду з Америкою вигідною для обох країн – але Володимир Олександрович не був би тим, ким є, якби не вчудив щось неординарне. Угоду має ратифікувати Верховна Рада. Прогнозуючи, що з цим можуть бути деякі проблеми, Зеленський запропонував: «США треба просто скасувати їм (депутатам, які не проголосують за ратифікацію Угоди, – авт.) візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки». Потенційні «безвізники» могли б відповісти президентові «не вчи тата, як дітей робити», – але і без того зрозуміло, що ця історія ще буде скандальною і дуже тривалою – принаймні до того часу, поки літій, цезій та решту таблиці Мендєлєєва не вишпортають назовні з території від Брянки до Берегова. Поки що ж тішимося, що український «борг» американцям розміром у 350 мільярдів доларів, який виник в уяві Трампа, зник.

Потуги тижня

Триденне перемир’я, запропоноване президентом РФ на час, коли росіяни носитимуться з «побєдобєсієм», може викликати сарказм в маорі, що живуть у Новій Зеландії, й алеутів з острова Кодак – бо вони далеко і можуть собі це дозволити. Українці розуміють, що хісна від тої пропозиції буде нуль.

Кремлівський серпентарій хоче 9 травня постояти на зиккураті посеред найвідомішого цвинтаря, який ще називають Красною площею, і не переживати, що їм на голову прилетить український БПЛА. Разом з росіянами на трибуні Мавзолею планують опинитися кілька маріонеток, прикормлені росіянами, й очільник КНР Сі – бо вирішив, що це буде доцільно. З цього приводу президент України попередив: «Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їхніх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну – а українська, своєю чергою, не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ».

РФ відмовилася підтримати ініціативу про 30-денне припинення вогню, запропоновану Сполученими Штатами та підтриману Україною, бо воно, на їхню думку, не враховує «реалії на землі».

Свою візію щодо перемир’я традиційно має Дональд Трамп. Головний (на його думку) американець повідомив про наближення до досягнення мирної угоди між Україною і РФ. «Я дійсно вважаю, що ми ближче до однієї сторони і, можливо, не так близькі до іншої. Але подивимося. Я б не хотів говорити, до якої з них ми ближче», – побавився в інтригу Дональд Фредович. Якщо через кілька днів той самий Трамп скаже: «Що? Ближче? До кого? Не пам’ятаю, щоб я таке казав», – то ніхто й не здивується, бо такі «реалії на землі».





Дно тижня

Найгарнішою ілюстрацією «русского міра» наразі є помічник президента РФ Ніколай Патрушев. Рафінований «комітєтчік» почав з того, що дуже бідкався на предмет військових навчань НАТО поблизу кордону РФ (організм забув настанову шефа, згідно з якою «кордони Росії не закінчуються ніде») і зробив з того висновок, що хижі натовці планують захопити Калінінград. Трохи в Патрушева стався збій з географією, бо крім Кеніґсберга, який тимчасово має встид називатися Калінінградом, ті самі натовці тренуються наступати на території від Вільнюса до Одеси.

Перерахувавши головних ворогів РФ (прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте), Патрушев перейшов безпосередньо до України. За його спостереженнями, Одеса протягом двох століть своєї історії «була російським містом» і «безвольно підкорятися київській нелегітимній владі вони (одесити, – авт.) не хочуть». Апофеозом словесної діареї Патрушева стала фраза «порт же славного міста-героя перетворено на хаб для перекидання озброєння, пункт базування морських диверсантів».

Патрушев говорив то 29 квітня – у ніч проти 1 травня росіяни завдали масованого удару дронами. В Одесі загинули двоє людей, щонайменше 15 поранені, Патрушев не в фаворі в господаря Кремля, тому використав принцип, відомий ще з часів Петра І, «перед начальством иметь вид придурковатый и лихой, дабы своим разумением не смущать».



Паливо тижня

З 1 травня набув чинності закон, що зобов'язує додавати до бензину не менше 5% біоетанолу. Нововведення є частиною зобов’язань щодо вступу України до Євросоюзу. Кажуть, що додаючи спирт до бензину, країна планує зменшити імпорт нафтопродуктів.

Експерти цієї галузі одноголосно переконують, що на ціну заправки нововведення не вплине, – але попереджають, що в бак заливати треба паливо тільки на перевірених АЗС, бо негарні люди можуть хлюпнути в бензину якогось «Absolyut», і їздитиме авто, співаючи щось з репертуару «ABBA» або «Ace of Base».

Іноді така інформація додає підозру, що в житті є ще щось, крім війни, політики і загального абсурду.