На пів томагавка

Найбільше рейваху було довкола радіодиктанту, який мав бути «національної єдності». Виявилося, що серйозніших проблем в нас нема. Огляд подій тижня в Україні.

Зброя тижня

Коли всі достатньо наговорилися про Gripen’и, які в Україну і зі Швеції прилетять, і безпосередньо на наших теренах збиратимуться, знову пригадалися Tomahawk’и. CNN поширив інформацію про проведений у Пентагоні внутрішній аудит, в результаті якого військові дійшли висновку, що передача ракет не нашкодить оборонній потузі Штатів, тому ракетами Tomahawk з українцями можна поділитися. Про що і було повідомлено Білий дім, господар якого мав ухвалити остаточне рішення.

У президента Зеленського були амбітні плани, коли він озвучував свої думки: «Ми говоримо не тільки про Tomahawk. У США є багато подібних речей, які не вимагають багато часу для навчання. Я думаю, що єдиний спосіб працювати з Путіним – це тиск». Але президент Трамп мав своє бачення ситуації і повідомив, що на цю мить не розглядає можливість ділитися ракетами. Проте Дональд Фредович не був би собою, якби не додав: «Не те щоб я не міг переглянути рішення, але зараз – ні».

Тому Зеленському довелося згадувати давній принцип «свій до свого по своє» і розповідати про здобутки вітчизняного ВПК. «"Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування. Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться», – заявив президент. Але той же Зеленський говорив про те, що «виникла технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінансуванням від партнерів», тому з оптимізмом в даному напрямі треба бути дуже акуратним – і про три тисячі ракет, які будуть виготовлені до кінця року (принаймні таке обіцяли на Банковій) краще не згадувати.

Тепер чекаємо на два ЗРК Patriot, обіцяні Німеччиною в серпні. Статися то має на днях: німці – педанти, то ймовірно від них можна не сподіватися вибриків в американському стилі.





Опалення тижня

Порівнювати справжнього Верховного головнокомандувача з фольклорним прапорщиком не дуже пасує, але Володимир Олександрович сам зробив усе, аби відповідні паралелі з’явилися. Майже так само, як прапорщик з анекдоту зупиняв паровоз, президент запустив опалювальний сезон.

Напередодні вольового рішення Зеленського міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що постанову про початок опалювального сезону кожен регіон ухвалює самостійно. Голова уряду Юлія Свириденко інформувала, що в Україні станом на 28 жовтня (дата, на яку Зеленський наказав батареям гріти) до теплопостачання підключено понад 55% соціальних об'єктів. В 13 областях тепло частково подавалось у житлові будинки, решта областей продовжать підключення з урахуванням погодних умов.

Турботу про посполитих президент продемонстрував. Але листопад вирішив побавитися в бабине літо – і опалення помешкань, яке подекуди з’явилося, коли надворі під +20, виглядало дещо недоречно.

Фінансова сторона справи виглядає ще цікавіше. 28 жовтня Зеленський повідомив, що вже зібрано 70% фінансування для імпорту газу з метою проходження опалювального сезону. 3 листопада президент розповів, скільки бракує для проходження опалювального сезону: «Нам не вистачає приблизно 750 мільйонів доларів із 2 мільярдів доларів, про які ми говорили. По газу – щойно президентка Урсула (голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, – авт.) сказала, що нам ще нададуть близько 127 мільйонів євро підтримки». Після такої інформації виникають крамольні думки про те, що глобальне потепління не така вже й погана штука.

Колеса тижня

Для популяризації мандрів залізницею і тіснішого знайомства співвітчизників з рідним краєм Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України. «Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно», – заявив президент.

Число «3000» має для Зеленського якесь сакральне значення, бо ракети ми вже згадували, тепер кілометри. Проїжджаємо символізм і нумерологію – й виникає закономірне питання «звідки візьмуться гроші?».

А ще згадуємо ініціативи уряду про виплату по 6500 гривень «зимової підтримки» малозабезпеченим громадянам, які вони можуть витратити на їжу, одяг, ліки чи оплату комунальних послуг. Незалежно від фінансового стану всім українцям уряд планує виплатити 1000 «помічних» гривень, як то було минулого року.

В Давньому Римі практикувалися фрументація і кондіарія, коли вільним громадянам роздавали харчі і влаштовували розваги. Особливою популярністю користувалися гладіаторські бої...

Арештанти тижня

З пенітенціарною системою іноді знайомляться непрості смертні. Колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова і кількох його колег водили коридорами, де на вікнах ґрати, бо їм оголошено про підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня 2025 року. Слідство дійшло висновку, що система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками не утримувалась належно. Через те, що каналізацію в «перлині біля моря» чистили востаннє ще в часи румунської окупації, Труханов до 28 грудня сидітиме з електронним браслетом під домашнім арештом. Тема російського паспорта, який нібито має Геннадій Леонідович, поки що відійшла на другий план, але за потребі і про неї згадають.

Затриманий Володимир Кудрицький також є колишнім головою, але не міста, а держпідприємства «НЕК «Укренерго». Йому інкримінують шахрайське заволодіння коштами цього підприємства, в справі згадується підробка документів. В ділі фігурує і львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який вже перебуває в СІЗО у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд грн. Кудрицький з СІЗО вийшов під заставу в 13,7 млн грн, також носитиме електронний браслет і при першій потребі з’являтиметься за викликом.

В обидвох справах багато недоговореного, і несподівані нюанси майже гарантовано виникнуть у майбутньому. Кудрицький свою справу називає «політичною розправою» – Труханову варто задуматися, яке визначення дати своєму процесу.