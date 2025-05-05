«Альтернатива для Німеччини» подала позов проти визнання партії екстремістською.

За твердженням партійців діяльність АдН не суперечить Конституції ФРН.

Партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) подала у понеділок, п’ятого травня, у терміновому порядку апеляцію до адміністративного суду міста Кьольна у зв'язку з визнанням партії екстремістською. Про це повідомила газета Die Zeit, з покликом на слова речника АдН Даніеля Таппа (Daniel Tapp).

«Діяльність АдН не суперечить Конституції, партія не веде ксенофобської чи антиісламської агітації», – заявив адвокат партії Крістіан Конрад (Christian Konrad), подаючи позовну заяву. Він зазначив, що вважає незаконними обставини ухвалення рішення, оскільки конфіденційна інформація, пов'язана з ухваленням рішення про екстремістський характер партії, потрапила у розпорядження ЗМІ.

Нагадаємо, що другого травня німецьке Федеральне відомство з охорони конституції класифікувало партію «Альтернатива для Німеччини» як «переконану правоекстремістську організацію». Своє рішення відомство обґрунтувало «екстремістським характером партії загалом, яка нехтує людською гідністю». Вказується, що відповідну оцінку Федеральне відомство з охорони конституції винесло «після інтенсивної та всебічної експертної перевірки». Як пояснюється в пресрелізі відомства, «підозри в тому, що партія переслідує цілі, спрямовані проти вільного демократичного порядку, підтвердилися і, по суті, багато в чому перетворилися на впевненість». «Переважаюче в партії розуміння народу за етнічною та родовою ознакою несумісне з основним вільним демократичним порядком», – заявили у відомстві.

Набутий статус знижує бар'єри для спостереження за партією за допомогою розвідувальних засобів та дозволяє прослуховувати телефони та вербувати інформаторів.