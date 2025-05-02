Партію «Альтернатива для Німеччини» визнали правоекстремістською.

Це знижує бар'єри для спостереження за партією з боку правоохоронних органів.

 

 

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV) класифікувало партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН) як «переконану правоекстремістську організацію». Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsсhe Welle з покликом на пресреліз, оприлюднений на офіційному сайті BfV у п'ятницю, другого травня.

 

Своє рішення відомство обґрунтувало «екстремістським характером партії загалом, яка нехтує людською гідністю». Вказується, що відповідну оцінку Федеральне відомство з охорони конституції винесло «після інтенсивної та всебічної експертної перевірки». Як пояснюється в пресрелізі, «підозри в тому, що партія переслідує цілі, спрямовані проти вільного демократичного порядку, підтвердилися і, по суті, багато в чому перетворилися на впевненість». «Переважаюче в партії розуміння народу за етнічною та родовою ознакою несумісне з основним вільним демократичним порядком», – заявили у відомстві.

 

За оцінкою BfV, мета АдН – виключити певні групи населення з рівної участі в житті суспільства. Зокрема, партія вважає громадян Німеччини, які є вихідцями із країн, де переважає мусульманське населення, «нерівноправними представниками німецького народу за етнічним визначенням». За словами заступників голови BfV Зінана Зелена (Sinan Selen) та Зільке Віллемс (Silke Willems), заяви та позиції партії в цілому, а також її провідних представників «порушують принцип людської гідності».

 

BfV працювало над оцінкою АдН вже кілька місяців, проте на федеральному рівні вона досі проходила за категорією «підозра на правий екстремізм». Раніше правоекстремістськими були визнані земельні організації партії в Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Ангальт. Статус, набутий зараз, означає, що вся партія вважається неконституційною. Це знижує бар'єри для спостереження за партією за допомогою розвідувальних засобів та дозволяє прослуховувати телефони та вербувати інформаторів.

 

Варто зазначити, що за останні дні ультраправа прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» вийшла у лідери електоральних симпатій німців. Про це свідчать результати опитувань громадської думки, проведених наприкінці квітня демоскопічним інститутом Forsa. Проголосувати за АдН висловили готовність 26% респондентів. Тим часом рейтинг блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), який переміг на парламентських виборах у лютому, залишився на рівні 25%.

02.05.2025

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