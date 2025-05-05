1167-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:20 Чехія спільно з іншими партнерами "коаліції охочих" на своїх базах навчатиме українських пілотів на американських винищувачах F-16 та чеських L-39, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала.

15:45 Військово-повітряні сили Індії приведені в стан підвищеної готовності вздовж кордону з Пакистаном, пише Bharat24.

15:10 В Естонії стартували масштабні міжнародні навчання військ НАТО Siil 2025, в яких беруть участь понад 16 тисяч військовослужбовців Альянсу, пише ERR. Зазначається, що метою навчань є відпрацювання оборонних операцій і взаємодії з союзниками.

14:35 Чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус залишиться на посаді в новому уряді, пише Spiegel.

14:00 У Київ прибула тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, повідомили у Посольстві США в Україні.

"Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні".

13:25 Трамп заявив, що не виключає застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією. Водночас таку перспективу щодо Канади він вважає "дуже малоймовірною".

"Ви знаєте, у нас є російські човни і китайські човни, канонерки всюди, авіаносці, канонерки, що ходять вздовж і впоперек узбережжя Гренландії. Нам потрібно це захистити. Нам це потрібно на міжнародному рівні".

12:50 Військовий Кабінет міністрів Ізраїлю одноголосно схвалив план щодо розширення військової операції в Секторі Гази, пише The Times of Israel. Зазначається, що цей план буде реалізований лише після візиту президента США Дональда Трампа на Близький Схід наступного тижня.

12:15 У Румунії за підсумками першого туру виборів президента до другого туру проходять ультраправий кандидат Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан. Кандидати набрали 40,96 % і 20,99% голосів виборців відповідно. Зазначається, що другий тур виборів має відбутися 18 травня.

11:40 Якщо Росія хоче укласти мирну угоду для закінчення війни, вона має відмовитися від амбіцій окупувати всю Україну, заявив Трамп. Ця заява контрастує із попередніми твердженнями американського президента, що РФ начебто не хоче завоювати усю територію України.

11:05 Внаслідок несприятливих погодних умов (сильний дощ, град, пориви вітру) на ранок були повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у 5 областях, повідомили в "Укренерго".

11:10 Споживання електроенергії зросло, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 8,6% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня. Причина – хмарна погода та опади у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Це пояснюється суттєвим потеплінням минулого тижня.

10:20 Вночі (із 23:00) росіяни атакували Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ, а також 116 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Курськ, Орел, Міллерово рф, Приморськ ТОТ Запорізької обл.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни.

21 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків) – разом 54%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

За минулі сім днів було збито 413 із 992 запущених по Україні БПЛА, ще 373 локаційно втрачені (разом – 79%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

315,0% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

129,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

888,3% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

123,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

82,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників, заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс: вартість виробленого в Україні озброєння приблизно вдвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США.

09:35 Президент США Дональд Трамп заявив, що посаду радника з національної безпеки після звільнення Майка Волца може посісти заступник голови його адміністрації Стівен Міллер.

09:30 Російські війська в ніч на понеділок завдали атаку більш ніж десятком БпЛА та два ракетні удари по Конотопу, внаслідок влучань зруйновано об'єкт інфраструктури, повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 106 авіаударів, зокрема скинув 167 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5550 обстрілів, з них 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2628 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Велика Писарівка, Тимоновичі Сумської області; Захарівка, Рубіжне, Вовчанськ Харківської області; Покровськ, Сухий Яр, Зоря, Леонідівка, Дружківка, Русин Яр, Малинівка, Удачне, Новопавлівка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Новопіль, Багатир, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Оріхів Запорізької області; Веселе, Берислав, Бургунка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему та ще один інший важливий об’єкт ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Строївки та Тихого. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба. На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося десять боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир. Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового, загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1260 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 137 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін заявив, що Росія зберігає свої початкові цілі війни в Україні, які рівнозначні капітуляції України, незважаючи на переговори зі Сполученими Штатами, що тривають.

• Путін підкреслив внутрішню підтримку війни і просував ідеал жертовності на фронті та в тилу, ймовірно, намагаючись підготувати російське суспільство до більш тривалої війни в Україні й потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом.

• Начальник ГУР України генерал-лейтенант Кирило Буданов 4 травня надав нові подробиці стосовно того, як 2 травня українські сили збили російський літак з зенітно-ракетним комплексом (ЗРК), встановленим на військово-морському безпілотнику.