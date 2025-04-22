Рейтинг ультраправої, прокремлівської «Альтернативи для Німеччини» продовжує зростати.

Рейтинг партій проурядової коаліції залишається незмінним.

Ультраправа, прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) закріплює свій статус найпопулярнішої політичної сили у ФРН. Партія навіть встановила черговий рекорд популярності. Про це свідчать результати опитувань громадської думки, проведених демоскопічним інститутом Forsa – повідомляє газета Die Zeit. Результати опитувань опубліковано у вівторок, 22 квітня.

Проголосувати за АдН висловили готовність 26% респондентів. Таким чином за останній тиждень партія покращила свій рейтинг популярності на два відсотки.

Тим часом рейтинг блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), який переміг на парламентських виборах в лютому, залишився на рівні 25%.

Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), молодшого коаліційного партнера ХДС/ХСС також залишився незмінним порівняно з попереднім опитуванням Forsa – 15%.

Партія «Союз-90/зелені» здобула в ході опитування підтримку 11% респондентів. За Ліву партію готові нині проголосувати десять відсотків німців. Лібералів з Вільної демократичної партії підтримують лише чотири відсотки німецьких виборців. Такі ж результати й у лівопопулістського, прокремлівського «Союзу Сари Ваґгенкнехт».

АдН уперше очолила рейтинг політичних партій в опитуванні Forsa. Проте за результатами опитування Ipsos ультраправі обігнали інші політичні сили Німеччини ще на початку квітня. Тоді ж спостерігалося падіння рейтингу як майбутнього канцлера ФРН Фрідріха Мерца, так і партій, що входять до коаліції. За даними Forsa, 15% респондентів, які підтримали в опитуванні АдН, пояснили свій вибір сумнівами щодо ефективності Мерца як німецького бундесканцлера.

У репрезентативному опитуванні інституту Forsa, проведеного на замовлення телеканалу RTL Deutschland з 15 до 17 квітня 2025 року, взяли участь 1502 громадян. Похибка дослідження становить 2,5 процентних пункти.