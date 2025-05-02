1164-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:35 Вночі анексований Крим атакували безпілотники. Атака була масованою, в Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми, лунали вибухи.

11:05 Вночі росіяни виводили у Чорне море, у Цемеську бухту, що біля Новоросійська, 15 кораблів, 5 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Наразі кораблі починають заходити на свою базу, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 3% меншим, ніж в цей же час вчора. Вчора ж добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:30 Виведені з експлуатації винищувачі F-16 вивозять зі звалищ у США і відправляють в Україну для підтримки в робочому стані парку літаків цієї моделі, наданих країнами Європи, пише The War Zone з посиланням на джерела у Військово-повітряних силах США.

10:25 Вночі (із 21:30) противник атакував 150 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни.

62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 84%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 388 із 957 запущених по Україні БПЛА, ще 371 локаційно втрачений (разом – 79%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

314,3% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

129,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

882,4% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

123,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

82,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стане Джулі Девіс, яка нині є американським послом на Кіпрі, повідомила речниця Державного департаменту Теммі Брюс. Вона приступить до виконання обов'язків з понеділка, 5 травня.

09:40 Президент США Дональд Трамп оголосив два нових свята – День перемоги у Другій світовій війні – 8 травня і День перемоги у Першій світовій війні – 11 листопада:

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Тому я перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — на День перемоги у Першій світовій війні. Ми виграли обидві війни, ніхто навіть не наближався до нас за силою, хоробрістю чи військовою доблестю, але ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги".

09:30 Внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя 29 людей отримали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Постраждав один житловий будинок та багато об'єктів інфраструктури.

09:25 Росія вночі здійснила масовану атаку на локомотиворемонтний завод "Укрзалізниця" в Запоріжжі.

09:20 Віцепрезидент США Джей Ді Венс не вірить у швидке завершення війни РФ проти України:

"Це нікуди не дінеться. Це не закінчиться найближчим часом. Так, звичайно, українці розлючені тим, що на них було здійснено напад. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів через кілька миль території туди чи сюди?"

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 96 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і 172 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5898 обстрілів, з них 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2991 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Рогівка, Краснопілля, Угроїди, Мала Рибиця, Миропільське Сумської області; Рогівка Чернігівської області; Покровськ, Новопіль, Зелене Поле, Розівка, Зелене Донецької області; Святопетрівка, Залізничне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Херсон, Тягинка Херсонської області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один пункт управління БпЛА та два ворожих засоби протиповітряної оборони. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців. На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки, Торського, Рідкодуба й Зеленої Долини. На Сіверському напрямку противник атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Багатиря й Олексіївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Багатиря й Шевченка. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося. На Оріхівському напрямку поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху штурмував укріплення наших оборонців. На Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення. Ворог завдав 210 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 15 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири засоби ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 132 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 6:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 15 російських кораблів, серед яких п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 34 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сполучені Штати Америки й Україна опублікували додаткову інформацію про двосторонню угоду про економічне партнерство, підписану 30 квітня.

• Спеціальний посол США в Україні Кіт Келлоґ нещодавно підтвердив, що українська влада залишається відданою справі врегулювання війни в Україні, незважаючи на постійні відмови Росії прийняти неодноразові пропозиції президента США Дональда Трампа про загальне припинення вогню задля досягнення тривалого миру в Україні.

• Росія продовжує відкидати пропозиції США та Європи щодо розгортання західних миротворчих сил в Україні та вимагає заради досягнення тривалого миру в Україні піти на територіальні поступки Росії, що свідчить про непохитну позицію Кремля на переговорах.