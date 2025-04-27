У Ванкувері автомобіль в'їхав у юрбу людей на фестивалі.

Внаслідок інциденту щонайменше восьмеро людей загинули, також є поранені.

У Ванкувері позашляховик в'їхав у натовп людей на вуличному фестивалі. Як повідомляє канадський телеканал CBC News з покликом на місцеву поліцію, загинули щонайменше восьмеро людей. Серед загиблих є дитина. Ще шість осіб отримали поранення.

Інцидент стався у суботу, 26 квітня о 20.00 вечора за місцевим часом (у неділю, 27 квітня о 6.00 за Києвом) неподалік перетину Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль на честь філіппінського свята Дня Лапу-Лапу. Свято проводиться на честь корінного борця опору на Філіппінах, який чинив спротив іспанській колонізації в 16 столітті.

Водія, який скоїв наїзд було затримано, наразі він перебуває під вартою. Ним виявився 30-річний чоловік. Про його можливі мотиви поліція не повідомляє. У дописі на платформі X поліцейський департамент Ванкувера повідомив, що більше інформації буде оприлюднено в ході розслідування.

У соцмережах з'явилися відеоролики з місця події. На них видно, як рятувальники поспішають до постраждалих, а на землі лежать кілька людей, деякі з яких, зважаючи на все, отримали поранення.

Раніше цього дня Нова демократична партія провела на фестивалі свій передвиборчий захід. Лідер партії Джагміт Сінґх (Jagmeet Singh) написав у соцмережі X, що він був шокований «з жахом, дізнавшись про інцидент на святкуванні Дня Лапу-Лапу у Ванкувері, в результаті якого постраждали і загинули безневинні люди».

Мер Ванкувера Кен Сім (Ken Sim) заявив, що «приголомшений і глибоко засмучений». «Ми подумки з усіма постраждалими та з філіппінською громадою Ванкувера», – додав він.