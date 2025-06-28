США припинили торгівельні перемовини з Канадою.

Трампа обурив запроваджений Оттавою податок для американських технологічних компаній.

Сполучені Штати у п'ятницю, 27 червня раптово припинили торгівельні перемовини з Канадою. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Президент США Дональд Трамп причиною зупинки переговорів назвав запроваджений Оттавою податок для американських технологічних компаній.

«Враховуючи цей кричущий податок, ми негайно припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою. Ми повідомимо Канаду про тариф, який вони платитимуть за ведення бізнесу зі США протягом наступних семи днів», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Закон про новий податок для технологічних компаній – таких як Amazon, Google, Uber, Airbnb тощо – почне діяти в Канаді з 30 червня. Американські компанії повинні будуть платити 3% доходу з цифрових послуг для канадських користувачів. Йдеться про мільярди доларів.

Глава Білого дому порівняв цей податок з практиками, що реалізуються в Європейській Унії. За його словами, це «неприкрита атака» на США.

Такий крок Трампа знову занурює відносини між США та Канадою у хаос після періоду відносного спокою, який включав дружню зустріч у рамках саміту G7 у середині червня, де Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні домовилися укласти нову економічну угоду протягом 30 днів.