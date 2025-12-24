У Москві підірвано поліційний автомобіль.

Внаслідок вибуху загинуло двоє поліціянтів і, ймовірно, сам підривник.

 

 

У ніч на середу, 24 грудня, у Москві на вулиці Єлєцькій вибухнув автомобіль дорожньо-патрульної служби (ДПС) Росії. Внаслідок отриманих поранень двоє співробітників поліції, а також особа, яка була поруч з поліційною машиною, загинули. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву слідчого комітету Росії, який розпочав слідство у цій справі.

 

Цікаво, що інцидент стався неподалік місця атентату, вчиненого над російським генерал-лейтенантом Фанілом Сарваровим двома днями раніше.

 

«Двоє співробітників ДПС побачили підозрілу особу біля службового автомобіля поліції. Коли вони підійшли ближче для її затримання, було приведено в дію вибуховий пристрій. Внаслідок отриманих поранень двоє співробітників поліції, а також особа, яка була поруч із поліціянтами, загинули», – йдеться в заяві СКР.

 

За даними Telegram-каналу «База», загиблі поліціянти – лейтенанти поліції 24-річний Ілля Кліманов та 25-річний Максим Горбунов. 

 

Telegram-канал «112» стверджує, що чоловік, який підірвав машину ДПС, діяв за вказівкою телефонних шахраїв. За версією каналу, його обдурили під приводом зламу облікового запису в застосунку «Держпослуги». Зловмисники переконали чоловіка приїхати до Москви з Івановської області та закласти вибуховий пристрій під автомобіль співробітників поліції.

 

Інцидент розслідується за статтями про зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу (ст.317 КК РФ) та про незаконний обіг вибухових пристроїв (ч.1 ст.222.1 КК РФ).

 

24.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Брандт на колінах
Віталій Портников
Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємося. Справа ж не у Путіні, а в суспільстві, яке його породило.
21.12.25 | | Дискурси
Львівський режисер Євген Лавренчук з відзнакою «Театральний інфобум 2025»
Ольга Стельмашевська
Проєкт «Реквієм» – «Найкраща вистава (драма)» ІІ Київського рейтингу Укрінформу «Театральний інфобум 2025». У Львівському театрі ім. Курбаса Лавренчук готує прем’єру tango operita «Maria de Buenos Aires» Астора П’яццолли.
20.12.25 | | Штука
Народжений з мови
Василь МАХНО
Перед поетом – складне завдання порозумітися з мовою. Порозуміння – це створення своєї системи, яка переганяє мереживом рядків відомі усім слова, надаючи їм електричної напруги.
20.12.25 | | Дискурси
Антоніна Денисюк: “Легкість тяжіння”
Ірина Гаймус
На виставці в ЦСМ Івано-Франківська художниці вдалося в межах камерного простору поєднати власні інтерпретації співіснування кількох природних стихій, вибудувавши цілісну візуальну метафору взаємодії людини, природи та техногенного середовища.
19.12.25 | | Штука
Шостий смак
Левко Довган
Не «серце звеселяти», а лише відчувати смак, який, напевно, ще має сенс навіть для нових поколінь, що швидко змінюють світ під розпачливі зойки залишків поколінь колишніх.
19.12.25 | | Дискурси
«Ісламська держава»: австралійське попередження
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Жахливий теракт на пляжі в Сиднеї, скоєний під час святкування Хануки, змушує знову заговорити про небезпеку, яку несе світу «Ісламська держава».
19.12.25 | | У світі
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25 | | Штука
Раціональний страх
Олеся Ісаюк
Людина як така швидко збагнула, що довколишній світ повний небезпек – і хоча всі запобіжники збільшують шанси щасливого кінця, але ніщо не здатне його гарантувати.
18.12.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.