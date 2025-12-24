У Москві підірвано поліційний автомобіль.

Внаслідок вибуху загинуло двоє поліціянтів і, ймовірно, сам підривник.

У ніч на середу, 24 грудня, у Москві на вулиці Єлєцькій вибухнув автомобіль дорожньо-патрульної служби (ДПС) Росії. Внаслідок отриманих поранень двоє співробітників поліції, а також особа, яка була поруч з поліційною машиною, загинули. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву слідчого комітету Росії, який розпочав слідство у цій справі.

Цікаво, що інцидент стався неподалік місця атентату, вчиненого над російським генерал-лейтенантом Фанілом Сарваровим двома днями раніше.

«Двоє співробітників ДПС побачили підозрілу особу біля службового автомобіля поліції. Коли вони підійшли ближче для її затримання, було приведено в дію вибуховий пристрій. Внаслідок отриманих поранень двоє співробітників поліції, а також особа, яка була поруч із поліціянтами, загинули», – йдеться в заяві СКР.

За даними Telegram-каналу «База», загиблі поліціянти – лейтенанти поліції 24-річний Ілля Кліманов та 25-річний Максим Горбунов.

Telegram-канал «112» стверджує, що чоловік, який підірвав машину ДПС, діяв за вказівкою телефонних шахраїв. За версією каналу, його обдурили під приводом зламу облікового запису в застосунку «Держпослуги». Зловмисники переконали чоловіка приїхати до Москви з Івановської області та закласти вибуховий пристрій під автомобіль співробітників поліції.

Інцидент розслідується за статтями про зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу (ст.317 КК РФ) та про незаконний обіг вибухових пристроїв (ч.1 ст.222.1 КК РФ).