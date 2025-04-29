Урядова Ліберальна партія перемагає на виборах у Канаді.

Переважна більшість експертів вважають, що таким результатом ліберали завдячують тиску на країну Дональда Трампа.

Правляча Ліберальна партія Канади на чолі з прем'єр-міністром Марком Карні (Mark Carney) перемагає на виборах до парламенту країни. Про це повідомляє канадська газета The Globe and Mail.

За результатами підрахунку 98 відсотків виборчих бюлетенів, за лібералів проголосувало 43,5 відсотка виборців, це дозволить їм здобути 168 місць у парламенті.

Головний конкурент – Консервативна партія, яка перебуває в опозиції з 2015 року, – здобуде 144 мандати, оскільки консерваторам віддали перевагу 41,4% канадців.

На третьому місці в електоральній таблиці розташувався «Квебекський блок», який виступає за незалежність Квебеку. За партію проголосували 6,7 відсотка виборців, таким чином вона змогла закріпити за собою 23 місця в парламенті.

Нова демократична партія Канади (New Democratic Party) здобула прихильність 6,1 відсотка виборців. Це дозволить їй диспонувати лише сімома мандатами.

Тож Ліберальна партія відстояла свої лідерські позиції на парламентських виборах і Карні має всі шанси втриматися в кріслі прем’єра. Проте одноосібно партії не вдасться сформувати більшість у парламенті. Для цього потрібно диспонувати 172 голосами депутатів. Найімовірніше, ліберали вчергове ввійдуть в альянс з «Квебекським блоком». Хоча ймовірний і варіант формування уряду меншості.

У контексті електоральних результатів у Канаді багато експертів звертає увагу на роль американського президента Дональда Трампа. Річ у тому, що ще у на початку січня цього року громадяни Канади віддавали перевагу в опитуваннях Консервативній партії під керівництвом П'єра Пуальєвра (Pierre Poilievre). Це було частково зумовлено тим, що колишній прем'єр-міністр Канади та лідер Ліберальної партії Джастін Трюдо останніми роками втратив популярність серед своїх прихильників через не надто успішну економічну політику, яка призвела до зростання цін, житлової кризи та міґраційних проблем у країні.

Ситуацію дещо змінило оголошення Трюдо про свою демісію у січні 2025 року та вступ Марка Карні на посаду голови партії і прем’єра. Саме він і закликав провести позачергові вибори до Палати громад Канади, що б дозволило Ліберальній партії на певний термін закріпити свої позиції.

Проте найбільше на настрої виборців вплинула політика США після переобрання Дональда Трампа. З моменту вступу на посаду чинний президент США та його прихильники неодноразово зверхньо висловлювалися про північного сусіда, погрожували, називали її «51-м штатом США». Крім того, Канада стала однією з перших країн, із якими Трамп розв'язав торговельну війну.

На тлі цього Карні та його парія почали здобувати чимраз вищу підтримку виборців. Прем’єр пообіцяв твердо протистояти економічному тиску Вашінґтона та загрозі анексії.