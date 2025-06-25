ЄУ і Канада домовилися про співпрацю в сфері оборони та безпеки.

Зближення Брюсселя й Оттави відбулося  на тлі невизначеності щодо НАТО і довгострокової політики Вашінґтона.

 

 

У Брюсселі європейське керівництво і представники канадської влади підписали угоду про співпрацю в сфері оборони та безпеки. Мета угоди – переорієнтувати Канаду від традиційного зв'язку зі Сполученими Штатами після озвучених американським президентом ініціатив «анексувати» північного сусіда. Про це повідомив телеканал Euronews.

 

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час церемонії підписання заявив про інтерес країни до участі в спільному фонді Європейської Унії для військових закупівель на суму 150 мільярдів євро. Договір дозволить партнерам швидше і дешевше отримувати боєприпаси, а також спільно закуповувати дорогі й складні системи озброєння.

 

«Хоча НАТО залишається основою нашої колективної оборони, нове партнерство дозволить нам інвестувати більше і розумніше», – заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

 

Сторони також домовилися розпочати рух до угоди в галузі цифрової торгівлі. За даними ЄУ, обсяг товарообігу між Канадою та Євроунією минулого року становив 76 мільярдів євро.

 

25.06.2025

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