Палата представників США проголосувала за скасування тарифів Трампа щодо Канади.

Палата представників Конґресу Сполучених Штатів проголосувала у середу, 11 лютого, за скасування запроваджених президентом Дональдом Трампом митних тарифів щодо Канади. Про це повідомив телеканал CNN. Резолюція, ухвалена Палатою представників, передбачає скасування режиму надзвичайної ситуації, яку Трамп запровадив, щоб обґрунтувати введення тарифів.

Причиною таких результатів голосування стало те, що шестеро конґресменів-республіканців долучилися до демократів, щоб заблокувати тарифи. Підсумок голосування: 219 – «за», 211 – «проти».

«Шестеро республіканців разом із демократами проголосували за фактичне скасування президентських тарифів щодо Канади, що стало кульмінацією місяців обурення в Республіканській партії щодо торговельної війни президента, яка непомітно сколихнула навіть деяких його найвідданіших прихильників у Конґресі», – зазначає CNN.

За твердженням експертів це голосування стало одним з перших випадків, коли контрольована республіканцями нижня палата американського парламенту пішла всупереч президентові за ключовим пунктом його політики. Зрозуміло, що це негайно викликало різку реакцію з боку самого Трампа.

«Будь-який республіканець у Палаті представників чи Сенаті, який проголосує проти тарифів, серйозно відчує наслідки на виборах, і це стосується й праймеріз!», – пригрозив американський президент у соціальній мережі Truth Social.

Трамп переконаний, що тарифи дають змогу змусити торгівельних партнерів США сісти за стіл перемовин. На практиці ж підвищення тарифів, за твердженням фахівців, у першу чергу б’є по купівельні спроможності пересічних американців. Також вони викликають незадоволення з боку бізнесу, який виявився втягнутим у торговельні війни. Таким чином конґресмени, які підтримують запровадження підвищених митних тарифів наражаються на гнів свої виборців.

«Сьогоднішній вибір простий, дуже простий: ви голосуєте за зниження вартості життя для американських родин або зберігаєте високі ціни з особистої відданості одній людині – Дональду Трампу», – заявив конґресмен-демократ від Нью-Йорка Ґрегорі Мікс (Gregory Meeks).