Палата представників США проголосувала за скасування тарифів Трампа щодо Канади.

До голосів демократів долучилося шестеро конгресменів-республіканців.

 

 

Палата представників Конґресу Сполучених Штатів проголосувала у середу, 11 лютого, за скасування запроваджених президентом Дональдом Трампом митних тарифів щодо Канади. Про це повідомив телеканал CNN. Резолюція, ухвалена Палатою представників, передбачає скасування режиму надзвичайної ситуації, яку Трамп запровадив, щоб обґрунтувати введення тарифів.

 

Причиною таких результатів голосування стало те, що шестеро конґресменів-республіканців долучилися до демократів, щоб заблокувати тарифи. Підсумок голосування: 219 – «за»,  211 – «проти».

 

«Шестеро республіканців разом із демократами проголосували за фактичне скасування президентських тарифів щодо Канади, що стало кульмінацією місяців обурення в Республіканській партії щодо торговельної війни президента, яка непомітно сколихнула навіть деяких його найвідданіших прихильників у Конґресі», – зазначає CNN.

 

За твердженням експертів це голосування стало одним з перших випадків, коли контрольована республіканцями нижня палата американського парламенту пішла всупереч президентові за ключовим пунктом його політики. Зрозуміло, що це негайно викликало різку реакцію з боку самого Трампа.

 

«Будь-який республіканець у Палаті представників чи Сенаті, який проголосує проти тарифів, серйозно відчує наслідки на виборах, і це стосується й праймеріз!», – пригрозив американський  президент у соціальній мережі Truth Social.

 

Трамп переконаний, що тарифи дають змогу змусити торгівельних партнерів США сісти за стіл перемовин. На практиці ж підвищення тарифів, за твердженням фахівців, у першу чергу б’є по купівельні спроможності пересічних американців. Також вони викликають незадоволення з боку бізнесу, який виявився втягнутим у торговельні війни. Таким чином конґресмени, які підтримують запровадження підвищених митних тарифів наражаються на гнів свої виборців.

 

«Сьогоднішній вибір простий, дуже простий: ви голосуєте за зниження вартості життя для американських родин або зберігаєте високі ціни з особистої відданості одній людині – Дональду Трампу», – заявив конґресмен-демократ від Нью-Йорка Ґрегорі Мікс (Gregory Meeks).

12.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Фауст» нашого часу
Аделіна Єфіменко
Постановка «Фауста» Гуно в Мюнхені – метафізичний простір кінця світової цивілізації через війну, водночас, пошук сенсу продовження життя і моральної відповідальності за зруйнований світ.
11.02.26 | | Штука
Уражений етичний розум
Роман Яців
На маргінесах смислів мультидисциплінарного проєкту Володимира Стасенка «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною» (на здобуття премії імені Тараса Шевченка)
10.02.26 | | Штука
І психотропні препарати на десерт
Юрко ТИМЧУК
Почитаєш новини і здивуєшся, що за два останні роки попит на антидепресанти в Україні зріс лише на 72%. Огляд подій тижня в Україні.
10.02.26 | | Україна
Сніг
Олена Роман
Зло починається з малого. Спочатку воно руйнує людяність. Потім – життя. Як і на слизькій дорозі, ми можемо щодня послизнутися – не лише ногами, а й у погляді на іншого
10.02.26 | | Дискурси
Борисе Лятошинський, познайомімося?
Марина Гордієнко
Книжка “Часи Задзеркалля” продовжує лінію досліджень українських музикознавців про Бориса Лятошинського, а втім це перша, написана у незалежній Україні, яка вибудовує цілісний образ композитора.
09.02.26 | | Штука
Вид на Сигет
Віталій Портников
Це не політика, ні. Це абсолютно інший процес, який завершиться останнім подихом у тюремній камері. Бо оборудки з дияволом завершуються саме так
08.02.26 | | Дискурси
Злочин переступу
Олеся Ісаюк
Видиво чорнющої моральної і сенсової безодні. «Гримуча суміш» влади, грошей та безкарності. Як коли дивишся на фотографії з Аушвіцу або бачиш новини з Бучі 2022-го чи Ізраїлю 7.10.23
07.02.26 | | Україна
Елегія батьківщині
Василь МАХНО
Країна тоне в снігові по шию, Країна камуфляжну форму шиє. Тримається з останніх – мерзне, мре. Тримається на дизелі й бензині: і хухає у рученята сині
07.02.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.