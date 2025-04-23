1155-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 3,9% вищим, ніж вчора.

10:35 Вночі (із 21:30) росіяни атакували 134-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське – Крим.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 86%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 228 із 483 запущених по Україні БПЛА, ще 186 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

312,9% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

128,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

869,0% артилерійських систем (з них 10,8% за минулий тиждень),

122,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

81,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Президент США Дональд Трамп визнав, що оголошені ним на китайські товари мита в 145% є надто високими, і пообіцяв, що знизить їх внаслідок торговельної угоди з Пекіном, зазначивши, що причина такого оптимізму ґрунтується на його «чудових стосунках» з головою КНР Сі Цзіньпіном.

09:50 У Броварському районі Київської області внаслідок падіння уламків російського БпЛА спалахнула пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі, повідомили в ДСНС.

09:45 Вночі росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру передмістя Одеси, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Поранено двох людей.

09:40 Вночі росіяни знову атакували Харків ударними безпілотниками: З 01:02 по 01:54, пролунало п'ять вибухів.

09:35 Російські війська вдарили дроном-камікадзе по Марганцю на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули семеро людей, ще шестеро поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:30 Вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Полтави, пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі, повідомили в ДСНС.

09:25 Українська делегація на нинішніх переговорах в Лондоні хоче обговорити з адміністрацією Трампа припинення вогню на 30 днів, а не не рамки мирного плану Трампа, пише Axios. Київ вважає "мирну пропозицію" дуже упередженою щодо Росії.

09:20 США очікують відповіді Києва на мирні рамки, представлені в "остаточній пропозиції" американського президента Дональда Трампа, пише Axios. Білий дім готовий відступити від "мирних ініціатив", якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду. План містить:

пропозиції Росії:

- "де-юре" визнання США контролю Росії в Криму,

- "де-факто" визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей,

- обіцянка, що Україна не стане членом НАТО - при цьому у тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу,

- скасування санкцій щодо РФ, запроваджених з 2014 року,

- розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах;

пропозиції Україні:

- "Надійна гарантія безпеки" за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (без згадки про участь США),

- повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками,

- безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України,

- компенсація та допомога на відбудову (без згадки про джерела фінансування).

- Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься і українською, але управлятиметься США; при цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

- американсько-українська угода щодо корисних копалин.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБ. Крім цього, здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди, Миропільське, Проходи Сумської області; Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Олексіївка, Новопавлівка, Багатир, Новопіль, Олександро-Калинове, Яблунівка, Ялта Донецької області; Біляківка Дніпропетровської області; Запоріжжя, Гуляйполе, Новодарівка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Іванівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління противника. На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Колодязі, Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки. На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Березівка, Котлярівка, Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 36 КАБ, здійснив 344 обстріли, сім з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні два російський корабель, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Видання Financial Times повідомило, що президент Росії Путін готовий закінчити війну в Україні на нинішніх лініях фронту. Офіційні особи Кремля, включаючи Путіна, неодноразово і прямо підкреслювали, що Росія зберігає свої територіальні претензії на всі Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, однак, водночас, публічно сигналізуючи, що Росія має більші територіальні амбіції в Україні за межами цих чотирьох областей.

• Газета The Moscow Times повідомила, що Кремль намагається використати економічні стимули, щоб вплинути на російсько-американські переговори про війну в Україні, оскільки Кремль нещиро зацікавлений у зусиллях президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни. ISW не може самостійно перевірити заяви кремлівських джерел, але нещодавня поведінка Кремля узгоджується з інсайдерськими повідомленнями газети Moscow Times.

• Будь-яка потенційна майбутня угода Росії про замороження фронту до повного контролю Росії над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями не виключає майбутньої російської агресії для досягнення ширших територіальних вимог Росії, особливо якщо угода передбачає мораторій на отримання Україною західної військової допомоги.

• 22 квітня кремлівські чиновники продовжили спроби звинуватити Україну у відсутності прогресу щодо запропонованого Президентом України Володимиром Зеленським тимчасового припинення вогню по об'єктах цивільної інфраструктури.

• Кремль продовжує відкидати заявлену Трампом мету досягти припинення вогню в Україні до повного мирного врегулювання, щоб покласти край війні - на противагу постійній підтримці Україною загального припинення вогню.

• Російські війська продовжують вдосконалювати свою тактику ударів з безпілотників на великі відстані, щоб нівелювати ефективність українських мобільних оборонних підрозділів.

• За повідомленнями, Росія вербує громадян Північної Кореї, щоб компенсувати дефіцит робочої сили в Росії, що свідчить про поглиблення російсько-північнокорейської співпраці.

• Нещодавно російські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Торецька.