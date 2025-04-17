1149-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2764 дрони-камікадзе та здійснили 6659 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 104 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Осоївка, Мала Рибиця, Миропільське, Рясне, Покровка Сумської області; Покровськ, Довга Балка, Зоря, Нова Полтавка, Малинівка, Калинівка, Шевченко Перше, Разіне, Гродівка, Зелене Поле Донецької області; Комишуваха, Вербове, Лук’янівське, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по місту Херсон.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, три артилерійські системи, один склад боєприпасів, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського противник дев’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка та в бік Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Розливу, Привільного та в бік Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень з ворогом не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Лобкове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове та поблизу Кам’янського, Щербаків і Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три наступальні дії — успіху не мав.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 23 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема 17 — з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 16 танків, 54 бойові броньовані машини, 65 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, 88 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 170 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.