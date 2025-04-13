1145-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (із 20:30) росіяни атакували 55 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА на півночі, півдні та в центрі країни.

12 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

За минулі сім днів було збито 249 із 428 запущених по Україні БПЛА, ще 137 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 90%).



10:10 Голова Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, евентуальний канцлер ФРН, заявив, що до закінчення війни Україна не зможе увійти в НАТО чи в ЄС:

"Україна – дуже велика європейська країна, але це європейська країна, яка перебуває у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може стати ані членом НАТО, ані членом Європейського Союзу".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

310,3% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

127,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

849,2% артилерійських систем (з них 11,2% за минулий тиждень),

122,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

80,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:45 Президент США Дональд Трамп продовжив довоєнні санкції проти Росії, що були запроваджені президентом США Джозефом Байденом 15 квітня 2021 року і передбачали надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, оскільки – за визначенням – дії РФ становили "надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів". 20 серпня 2021 року, 8 березня 2022 року, 11 березня 2022 року, 6 квітня 2022 року та 22 грудня 2023 року президент США видав указ про розширення масштабів надзвичайного стану і відповідні додаткові заходи.

В цих указах вказана шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації – зокрема спроби підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їх союзниках і партнерах; залучення та сприяння зловмисній кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів; сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди; здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів; підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів; порушення загальноприйнятих принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав. Всі вказані причини зберігають актуальність, відповідно продовжено на рік дію надзвичайного стану.

09:35 Винищувач F-16, яким керував Павло Іванов, вірогідно був збитий російською ракетою, пише ВВС Україна з посиланням на джерело у владі. Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37, "дружній вогонь" у цій ситуації виключається. За словами джерела, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО.





09:25 Вночі в повітряному просторі навколо Києва та над містом зафіксовано 30 російських БПЛА, 19 з них знищено засобами ППО, повідомили в КМВА. Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва нема. За минулу добу повітряна тривога в Києві оголошувалася три рази, загальна тривалість – 4 години.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 120 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинув 249 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6600 обстрілів, з них 157 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2709 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл, Петрушівка, Проходи, Миропільське, Краснопілля, Новодмитрівка, Угроїди, Сваркове, Мала Рибиця, Осоївка Сумської області; Золочів, Слатине Харківської області; Миколаївка, Гродівка, Новопавлівка, Воскресенка, Романівка, Зоря, Олександро-Калинове, Розлив, Мирне, Комар Донецької області; Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та три засоби протиповітряної оборони російських загарбників. На Харківському напрямку двічі припинено діяльність ДРГ противника в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову й наступальну дію агресора в бік населених Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Водяне Друге, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко. На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку противника в напрямку Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог провів чотири марні спроби просунутись у бік позицій наших захисників. В операційній зоні на Курщині минулої доби відбулося 23 бойові зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 133 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 542 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 33 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 143 автомобілі, одиницю спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлоґ позавчора висловив підтримку розгортанню союзницьких «сил заспокоєння» в тилових районах Західної України після можливого майбутнього припинення вогню між Україною та Росією.

• Російські державні та прокремлівські ЗМІ вчора посилили заяву російського офіційного представника про повне неприйняття будь-яких миротворчих сил в Україні.

• Наприкінці березня та на початку квітня 2025 року російські війська повернулися до більш типової схеми завдання ударів після тимчасового сплеску в середині лютого та на початку березня 2025 року, коли кількість російських ударів дальньої дії зросла.

• За повідомленнями, на тлі інформації про те, що щонайменше 155 громадян Китаю воюють в Україні, військові з Китайської Народної Республіки відвідали лінію фронту в Україні, щоб отримати уявлення про майбутню війну.

• Європейські партнери України позавчора оголосили про додаткові пакети військової допомоги в контексті зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайнський формат).