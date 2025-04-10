У львівському ТРЦ "Форум" влаштував стрілянину чоловік, що видавав себе за ветерана.

Вчора ввечері, 9 квітня, невідомий зі зброєю погрожував людям у торговому центрі "Форум" у Львові. Про це повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Інцидент трапився о 20:00. Чоловік, який пересувався на колісному кріслі, вистрелив у підлогу з пістолета.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановили особу чоловіка та вилучили у нього зброю. Встановлюються усі обставини події", – повідомила Світлана Добровольська.

Як згодом стало відомо, чоловік, який влаштував стрілянину в торговому центрі, виявився аферистом – він видавав себе за ветерана АТО. Про це повідомив керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб.

"Оцей чоловік з пістолетом (на щастя не бойовим), Віталій Коваленко, таки не є визначальним представником учасників бойових дій, хоча певні ознаки (як от посвідчення УБД) свого часу він таки отримав. Холодний розум і критичне мислення нам в поміч", – зазначив Андрій Жолоб.

Він також закликав повідомляти про подібні випадки у поліцію і Центр надання послуг учасникам бойових дій.

Відомо, що Віталій Коваленко з 2003 по 2009 рік відбував покарання у Личаківській виправній колонії за різні злочини, зокрема крадіжку автомобіля, шахрайство з документами та вимагання.

У грудні 2016 року Коваленка в Києві затримала Служба безпеки України з підробленим посвідченням полковника розвідки. За інформацією СБУ, затриманий видурював сотні тисяч гривень у бізнесменів і чиновників нібито на допомогу військовим. Справу Коваленка передали Нацполіції, але там не знайшли достатньо доказів, тому відпустили чоловіка.

З самого початку російсько-української війни Віталій Коваленко просив допомогу у волонтерів в різних містах України – Полтаві, Запоріжжі, Харкові. Він представлявся учасником бойових дій з позивним «Воїн», полковником ЗСУ, бійцем «Айдару», «Кульчицького» та 80-ої бригади. Також аферист розповідав, що є полковником розвідки, і показував несправжнє посвідчення. Коваленко навіть збирав допомогу нібито на фронт від імені командира вигаданого батальйону «Ніхто крім нас».