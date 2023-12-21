Стрілянина у Карловому університеті в Празі.

Кілька вбитих, десятки поранених, стрільця ліквідовано.

 

 

У центрі Праги в будівлі факультету мистецтв Карлового університету, розташованого на площі Яна Палаха, ввечері в четвер, 21 грудня, було влаштовано стрілянину. За попередніми даними, кілька людей загинуло, десятки поранено. Про це повідомило видання České noviny з покликом на інформацію празької поліції.

 

Невідомого зловмисника, який і влаштував стрілянину, ліквідовано. «Стрілка ліквідовано. Вже евакуювали всю будівлю, є кілька загиблих і десятки поранених», – повідомила речниця поліції Тереза Маркова (Tereza Markova).

 

Мер Праги Богуслав Свобода повідомив, що стрілець зістрибнув з високої будівлі й розбився. Його особистість і мотиви невідомі. Повідомляється, що окрім стрілянини у будівлі, він міг стріляти з даху по перехожих з гвинтівки зі снайперським прицілом. 

 

На місце події виїхали п'ять екіпажів рятувальників, двоє лікарів і спецавтомобіль Fénix. Рятувальники додали, що наразі не мають точної інформації про кількість постраждалих і тип травм.

 

Поліція перекрила всю територію навколо площі Яна Палаха, зупинила рух і перенаправляла трамваї й автобуси. Також поліціянти закликали людей не залишатися на площі.

 

«На місці стрілянини на факультеті мистецтв працює велика кількість рятувальників і медичних бригад, інспектор. На жаль, на місце інциденту також прибув коронер. Ми підтвердили число загиблих і велику кількість поранених. Спектр травм широкий – від дуже важких до середньої тяжкості та легких», – повідомили рятувальники.

21.12.2023

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